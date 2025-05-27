Harvard Üniversitesi'nin Fonunu Kesmişti! Trump Bu Parayla Ne Yapacak? İlk Kez Açıkladı

Dünyanın en iyi üniversitelerinden olan Harvard Üniversitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdidiyle karşı karşıya kalmıştı. Trump, göreve gelir gelmez yeni yönetim Harvard Üniversitesi Rektörü Alan Garber'a 11 Nisan'da "Harvard son yıllarda federal yatırımı haklı çıkaran hem fikri hem de medeni koşullarını yerine getirmede başarısız oldu" satırlarının yer aldığı bir mektup göndermişti.

Trump yönetiminin mektubunda ABD'nin Harvard Üniversitesi'ne yaptığı yatırımın 'bir hak olmadığını' belirtilmişti. Bunun üzerine Harvard Üniversitesi de ABD yönetiminin kendilerine sunduğu önetim reformları, liyakate dayalı işe alım reformu, işe alımda bakış açısı çeşitliliği ve antisemitizm reformu şartlarını kabul etmediğini açıklamıştı.

Harvard Üniversitesi'nin açıklaması ABD yönetimini harekete geçirmiş ve jet hızıyla okulun 2,2 milyar dolarlık fonu ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedeli dondurulmuştu.

Konuya ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklama daha geldi. Trump, sosyal medya hesabından "Çok antisemitik olan Harvard'dan 3 milyar dolarlık hibe parasını alıp, ülkemizin dört bir yanındaki ticaret okullarına vermeyi düşünüyorum” paylaşımını yaptı.

Trump, 3 milyar doların ABD için büyük bir yatırım olacağını belirtti ve bu paraya ülkenin çok ihtiyacı olduğunu vurguladı.