Kral Charles ile Trump Karşı Karşıya! ABD ile İngiltere'nin 'Kanada' Savaşı

ABD Başkanı Trump'ın Kanada'yı 51. eyaletleri yapmak istediği açıklaması sonrası İngiltere Kralı Charles'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Kral Charles, eşi Kraliçe Camilla ile birlikte Kanada'ya gitti. Bu ziyaret Trump'a politik bir mesaj olarak yorumlandı.

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ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldiği 20 Ocak 2025 tarihinden beri tüm dünyayı şoke eden açıklama ve hamlelerde bulunurken, Kanada ile ilgili söyledikleri de dünya gündemine yerleşti. Kanada'yı "ABD'nin 51. eyaleti yapmak istediği" açıklamasına tepki yağan Trump'a karşı İngiltere'den de bir hamle geldi.

Kral Charles ile Trump Karşı Karşıya! ABD ile İngiltere'nin 'Kanada' Savaşı - Resim : 1

'YANINIZDAYIZ' MESAJI MI?

Geçmişte İngiltere kolonisi olan, şu anda da İngiliz Milletler Topluluğu'na bağlı federal bir cumhuriyet olan Kanada'yı çok önemseyen İngiltere Kralı III. Charles, ülkeye resmi bir ziyarette bulundu. Trump'ın açıklamalarından hiç hoşlanmadıkları bilinen kraliyetten gelen bu ziyaretin sebebinin, Kanada'ya "Sizin yanınızda olan biziz" mesajı vermek olduğu söyleniyor.

Kral Charles ile Trump Karşı Karşıya! ABD ile İngiltere'nin 'Kanada' Savaşı - Resim : 2

Kral Charles ve eşi Kraliçe Camilla, dün Kanada'nın Ottawa kentine iniş yaptı. Kral Charles’ın bugün parlamentoda tahta çıkış konuşması yapması bekleniyor. Kral’ın Senato’daki konuşması, yaklaşık 70 yıl aradan sonra bir Kanada hükümdarının parlamentoyu açması sebebiyle tarihi bir de anlam taşıyor.

Kral Charles ile Trump Karşı Karşıya! ABD ile İngiltere'nin 'Kanada' Savaşı - Resim : 3

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Kaynak: AA

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