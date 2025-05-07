Beyaz Saray'da Tansiyon Yine Yükseldi: Trump ve Carney Arasında '51. Eyalet' Tartışması

ABD Başkanı Trump ile Kanada Başbakanı Carney Oval Ofis'te görüştü. Buluşmada ekonomik ilişkiler ve savunma politikalarının yanı sıra Kanada’nın “51. eyalet” olma önerisi yine gündeme geldi. Trump, Carney'in Kanada'nın “satılık olmadığı” yönündeki çıkışına, “Asla, asla deme” sözleriyle karşılık verdi.

Beyaz Saray'da Tansiyon Yine Yükseldi: Trump ve Carney Arasında '51. Eyalet' Tartışması

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney’le Beyaz Saray’da yaptığı görüşmede, Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olması fikrini yineleyerek, iki ülke arasında diplomatik sınırları zorlayan bir tartışmaya imza attı. Carney’nin, “Kanada satılık değil, asla da satılık olmayacaktır” çıkışına Trump, “Bunu zaman gösterecek. Asla, asla deme” ifadeleriyle yanıt verdi. İki liderin buluşması, ekonomik ilişkiler ve ortak savunma politikaları kadar, dikkat çekici söylemleriyle de gündeme oturdu.

Beyaz Saray'da Tansiyon Yine Yükseldi: Trump ve Carney Arasında '51. Eyalet' Tartışması - Resim : 1

Görüşme sırasında Trump, Kanada’yla ekonomik bağların güçlenmesi gerektiğini belirtti; özellikle otomotiv ve metal sektörlerinde uygulanan gümrük vergilerine dikkat çekerek, “Kanada’dan araba, çelik ve alüminyuma ihtiyacımız yok” dedi. Aynı zamanda, “Kanada bizi seviyor, biz de Kanada’yı seviyoruz. Önemli olan bu” diyen Trump, Kanada’yı yıllık 200 milyar dolar sübvanse ettiklerini ve askeri olarak da ücretsiz koruduklarını savundu.

Beyaz Saray'da Tansiyon Yine Yükseldi: Trump ve Carney Arasında '51. Eyalet' Tartışması - Resim : 2

Carney’nin bağımsızlık vurgusuna rağmen Trump, 51. eyalet önerisini “Bu iki kişilik bir tango” diyerek sürdürdü. Trump ayrıca Carney’nin seçim başarısını kutladı.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Trump, “Bugün harika bir toplantı yaptık. Kendisi müthiş bir adam. Kanada benim için çok özel bir yer. Ne olursa olsun, dost kalacağız,” ifadelerini kullandı. Eski Kanada Başbakanı Justin Trudeau’dan “vali” olarak bahsettiğini anımsatan Trump, Carney için bu ifadeyi kullanmadığını söyledi. Trump, “Bence bu büyük bir adım, Kanada için iyi bir adım.” dedi.

Beyaz Saray'da Tansiyon Yine Yükseldi: Trump ve Carney Arasında '51. Eyalet' Tartışması - Resim : 3

AKILLARA ZELENSKİY GELDİ

Geçtiğimiz aylarda Trump'ın Beyaz Saray'da Ukrayna lideri Zelenski ile yaptığı görüşmede tansiyon yükselmişti. İki lider arasındaki tartışma dünyanın gündemine oturmuştu. Bu tartışma sonucunda ABD-Ukrayna arasında yapılması beklenen nadir metaller anlaşması iptal edilmişti. Trump'ın savaştaki bir ülkenin liderine karşı sert tutumu dünya ülkelerinin de tepkisini çekmişti.

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Kaynak: AA

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