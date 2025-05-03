Kanada Başbakanı ile ABD Başbakanı Donald Trump Arasında Kritik Görüşme

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini duyurdu. Görüşmede ikili ilişkiler ve gümrük vergilerinin ele alınacağını öğrenildi.

Kanada Başbakanı ile ABD Başbakanı Donald Trump Arasında Kritik Görüşme

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump ile Salı günü Beyaz Saray’da görüşeceğini açıkladı. Carney, görüşmede ABD-Kanada ilişkilerinin ve gümrük vergilerinin ele alınacağını duyurdu.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ABD Başkanı Donald Trump ile salı günü Beyaz Saray'da görüşeceğini açıkladı. Carney açıklamasında, "Başkan Trump ve ben önümüzdeki Salı günü Washington'da buluşmayı kabul ettik. Acil ticaret baskılarını ele almaya ve iki egemen ulusumuz arasındaki gelecekteki ekonomik ve güvenlik ilişkisine odaklanacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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