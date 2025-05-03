Avustralya'da Halk Sandık Başında

Avustralya'da seçmenler, federal parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere sabah saatlerinden itibaren sandıklara akın etti. Avustralya Seçim Komisyonu’nun verilerine göre, ülkede 18 milyondan fazla kayıtlı seçmen yerel saatle 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı. Oy merkezlerinde görev yapan gönüllüler, vatandaşlara adaylar hakkında bilgi verirken aynı zamanda tercihli oy sisteminin nasıl işlediğini anlatıyor; çünkü pusuladaki tüm kutuların eksiksiz işaretlenmemesi durumunda oy geçersiz sayılıyor.

Sandıklarda görevli gönüllülerden biri olan Avustralya vatandaşı Türk Barış Düzova, sistemin Türkiye’dekinden farklı olduğunu ve seçmenlerin zaman zaman kafa karışıklığı yaşadığını belirterek, “Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz.” dedi.

İKİ PARTİ YARIŞIYOR

Seçimlerde İşçi Partisi ile Liberal-Ulusal koalisyonu yarışıyor. İktidardaki İşçi Partisi, Başbakan Anthony Albanese liderliğinde seçimlere girerken ana muhalefetteki Liberal-Ulusal Koalisyonu Peter Dutton öncülüğünde mücadele veriyor.

Tek başına 3 yıldır iktidarda bulunan İşçi Partisi Avustralya Parlamentosunda 77, ana muhalefetteki Liberal-Ulusal Koalisyonu 58, Yeşiller ise 4 sandalyeyle temsil ediliyor. Son seçim anketlerine göre İşçi Partisinin oy oranı yüzde 53, Liberal-Ulusal Koalisyonunun ise yüzde 47.

Bir partinin hükümet kurulabilmesi için 151 sandalyeli mecliste en az 76 sandalye elde etmesi gerekiyor.

4 MİLYON KİŞİ OY KULLANDI

Öte yandan, 22 Nisan'da başlayan erken oy kullanma sürecinde yaklaşık 4 milyon seçmen sandık başına gitti. Seçim Komisyonu, katılımın yüksek olduğunu ve sürecin sorunsuz devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: AA