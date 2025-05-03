Çin'de Helikopter Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
Çin’in Suzhou kentinde ‘Robinson R44 II’ model helikopterin 10 metre yükseklikten düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 personel yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.
Çin’in Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou kentinde bir helikopter kazası meydana geldi. Yerel acil durum yönetim bürosuna göre, ‘Robinson R44 II’ model helikopter, saat 17.00 sularında uçuştan dönerken yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü.
Kazada, bölgede bulunan bir kişi yaşamını yitirdi, helikopterdeki dört personel ise yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Jiangsu Sivil Havacılık Kurumu, kazanın nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
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