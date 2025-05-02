BM: Küresel Yardım Fonu Kesintileri Mülteciler İçin Büyük Tehlike

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Uluslararası Koruma Direktörü Elizabeth Tan, küresel yardım fonundaki kesintileri işaret ederek, bu durumun mülteciler için şiddet, tehlike ve ölüm risklerini artırdığını anlattı.

BM: Küresel Yardım Fonu Kesintileri Mülteciler İçin Büyük Tehlike

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Uluslararası Koruma Direktörü Elizabeth Tan, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında konuştu. Küresel yardım fonu kesintilerinin mülteciler için şiddet, tehlike ve ölüm risklerini artırdığını vurgulayan Tan, bu durumun dünyanın en çok yardıma ihtiyaç duyan ve savunmasız kişileri olan mülteciler için kritik desteği ortadan kaldırdığını bildirdi.

Tan, "Mültecilerin 3'te 2'si, çoğu kaynak açısından fakir olan kendi ülkelerinin komşusu olan ülkelerde güvenlik buluyor. Azalan yardım fonları, en fazla bu mültecileri ve ev sahibi toplulukları etkiliyor" dedi.

'ÇOCUKLAR BÜYÜK RİSKLERLE KARŞI KARŞIYA'

Kronik yetersiz yardım finansmanının daha önce de bir sorun olduğunu kaydeden Tan, Sudan, Güney Sudan, Myanmar ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelen mültecilere yönelik yardımlarda, mevcut kesintilerden önce dahi zorluklar yaşandığını hatırlattı.

Tan, "Şiddet, istismar, sömürü, insan ticareti veya ailelerinden ayrılma riski altında olan 17,4 milyondan fazla mülteci çocuk var. Çocuklar ayrıca istismar, çocuk evliliği ve silahlı gruplar tarafından işe alınma riskiyle karşı karşıya kalıyor" diye konuştu.

Küresel yardım fonu kesintilerinin BMMYK'nin yerel ağlarını etkileyeceğini belirten Tan, özellikle acil durumlarda koruma çalışmaları yürütme kapasitelerinin de etkileneceğine işaret etti.

Kaynak: AA

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