Almanya'da Bir Araçlı Saldırı Daha! Çok Sayıda Yaralı Var

Almanya’da yine araçlı bir saldırı meydana geldi. Stuttgart şehrine bağlı Olgaeck semtinde bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına daldı. Korkunç olayda 3’ü ağır olmak üzere birçok kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından tedavi edilirken Stuttgart polisi, araç sürücüsünün tutuklandığını açıkladı. Öte yandan şehir merkezinin büyük bölümünde trafik kısıtlamalarının uygulandığı bildirildi.

'BÖLGEDEN UZAK DURUN'

Polis, "Olaya dair soruşturmalar sürüyor. Şu anda aralarında ağır yaralıların da bulunduğu birkaç yaralıyı doğrulayabiliyoruz. Acil durum ekiplerinin olay yerindeki faaliyetlerini engellemeyin ve mümkünse o bölgeden uzak durun" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Almanya'nın Mannheim kentinde 3 Mart'ta da bir araç kalabalığa dalmıştı. Olayda 15'i ağır 25 kişi yaralanmış, 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Almanya'nın Münih kentindeki Seidlstrasse Caddesi'nde ise 13 Şubat tarihinde bir araç eylem yapan Verdi işçi sendikası üyelerinin arasına dalmıştı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 39 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: DHA-İHA