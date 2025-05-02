Almanya'da Bir Araçlı Saldırı Daha! Çok Sayıda Yaralı Var

Almanya'da bir araçlı saldırı daha gerçekleştirildi. Stuttgart kentinde bir araç, kalabalığın arasında daldı. Olayda 3’ü ağır olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından tedavi edilirken, araç sürücüsünün tutuklandığı bildirildi. Öte yandan vatandaşlara "Acil durum ekiplerinin olay yerindeki faaliyetlerini engellemeyin ve mümkünse o bölgeden uzak durun" uyarısı yapıldı.

Son Güncelleme:

Almanya’da yine araçlı bir saldırı meydana geldi. Stuttgart şehrine bağlı Olgaeck semtinde bir sürücü aracıyla kalabalığın arasına daldı. Korkunç olayda 3’ü ağır olmak üzere birçok kişi yaralandı.

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından tedavi edilirken Stuttgart polisi, araç sürücüsünün tutuklandığını açıkladı. Öte yandan şehir merkezinin büyük bölümünde trafik kısıtlamalarının uygulandığı bildirildi.

'BÖLGEDEN UZAK DURUN'

Polis, "Olaya dair soruşturmalar sürüyor. Şu anda aralarında ağır yaralıların da bulunduğu birkaç yaralıyı doğrulayabiliyoruz. Acil durum ekiplerinin olay yerindeki faaliyetlerini engellemeyin ve mümkünse o bölgeden uzak durun" açıklamasında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Almanya'nın Mannheim kentinde 3 Mart'ta da bir araç kalabalığa dalmıştı. Olayda 15'i ağır 25 kişi yaralanmış, 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Almanya'nın Münih kentindeki Seidlstrasse Caddesi'nde ise 13 Şubat tarihinde bir araç eylem yapan Verdi işçi sendikası üyelerinin arasına dalmıştı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 39 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: DHA-İHA

Etiketler
Almanya
Son Güncelleme:
Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı Meyve Suyu Diye Zehir Satmışlar! O Ülke Diken Üstünde, Acil Toplatma Kararı Alındı
BM: Küresel Yardım Fonu Kesintileri Mülteciler İçin Büyük Tehlike BM: Küresel Yardım Fonu Kesintileri Mülteciler İçin Büyük Tehlike
Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
İsraillilerden Batı Şeria'da Saldırı: İkisi Engelli 5 Kişi Yaralandı İsraillilerden Batı Şeria'da Saldırı: İkisi Engelli 5 Kişi Yaralandı
ÇOK OKUNANLAR
1 Yıldır Yol Kenarlarında Pusu Kurdu Ama Sürücüler Farkında Değil: Aynı Anda 4 Araca Birden Ceza Kesiyor 1 Yıldır Yol Kenarlarında Pusu Kurdu! Aynı Anda 4 Araca Birden Ceza Kesiyor
Dünyanın En Misafirperver Şehirleri Belli Oldu: Türkiye’den Sadece Bir Şehir Listeye Girebildi En Misafirperver Şehirler Belli Oldu
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank... Bankalarda Parası Olanlar Dikkat! Bu Hataya Düşen Yandı Tüm Parası Yok Olacak Bankalarda Parası Olanlar Dikkat! Bu Hataya Düşen Yandı Tüm Parası Yok Olacak
Yeni Evlenecek Çiftler Yandı: Altına Sınırlama Getirildi: Düğünlerde Artık Bu Takılar Yasaklandı Yeni Evlenecek Çiftler Yandı: Altına Sınırlama Getirildi: Düğünlerde Artık Bu Takılar Yasaklandı
Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle Kentsel Dönüşümde Destek Tutarları Değişti! Elini Çabuk Tutan Yaşadı, İstanbul İçin Sürpriz Hamle