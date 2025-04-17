Avusturalya'da Helikopter Kazası
Avusturalya’nın Melbourne şehrinde helikopter kazası meydana geldi. Yaşanan kazada helikopterde bulunan 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.
Avusturalya’nın Melbourne kentinin güneydoğusunda yer alan Moorabbin Havalimanı’nda yaşanan helikopter kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın yerel saatle 14.30 civarında meydana geldiğini ifade eden yetkililer, helikopterin kalkıştan kısa bir sonra düştüğünü duyurdu.
Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu, kazanın eğitim uçuşu sırasında ‘R44 tipi’ bir helikopterle meydana geldiğini belirtti.
Kaynak: DHA