Bir Ülke Şokta! Doktor 15 Hastasını Öldürdü: Mezarlar Açıldıkça Sayı Artıyor...

Almanya bu olayı konuşuyor. Bir doktorun 15 hastasını öldürdüğü haberi ülkede infial yarattı. Mezarlar açıldıkça ölü sayısı artıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bir Ülke Şokta! Doktor 15 Hastasını Öldürdü: Mezarlar Açıldıkça Sayı Artıyor...

Almanya'nın başkenti Berlin'de görev yapan bir doktorun, palyatif bakım altında bulunan en az 15 hastayı öldürdüğü iddiası ülke gündemine oturdu.

MEZARLAR AÇILDIKÇA SAYI ARTIYOR

Alman basınında yer alan haberlere göre, 40 yaşındaki doktor Ağustos 2024’ten bu yana tutuklu bulunuyor. Yapılan adli incelemelerde, mezarlar açılarak gerçekleştirilen otopsiler sonucunda ölü sayısının önce 8, sonra 10 ve son olarak 15’e çıktığı belirtildi. Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğini vurguluyor.

DETAYLAR KAN DONDURDU

Eylül 2021 ile Temmuz 2024 arasında, 25 ila 94 yaşları arasındaki hastalara ‘tıbbi gerekçe olmadan ölümcül ilaç karışımları’ enjekte ettiği öne sürülen doktorun, bazı cinayetleri örtbas etmek için yangın çıkardığı da iddialar arasında yer alıyor.

Kaynak: DHA

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