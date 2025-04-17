Belçika'da Silahlı Saldırı; 2 Yaralı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Brüksel’in Anderlecht, Saint-Gilles ve Forest bölgelerinden sorumlu Güney Bölgesi Polisi tarafından yapılan açıklamada, olayın dün saat 02.30 civarında, çatışmaların sık yaşandığı Clemenceau metro istasyonu yakınlarında gerçekleştiği bildirildi.

Saldırının ardından Brüksel savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtilirken, saldırganların kimlikleri ve yakalanıp yakalanmadıkları konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: DHA