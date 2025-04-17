Venedik'e Giriş Yeniden Paralı Olacak: Ücret Belli Oldu, Yarın Başlıyor

Venedik, aşırı turist yoğunluğunu azaltmak için giriş ücreti uygulamasını yeniden başlatıyor. 18 Nisan’dan itibaren günübirlik ziyaretçilerden 5 euro alınacak, son dakikacılar ise bu ücretin iki katını ödeyecek. Uygulamayla şimdiden 35 binden fazla kişi giriş bileti aldı.

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Venedik'e Giriş Yeniden Paralı Olacak: Ücret Belli Oldu, Yarın Başlıyor

İtalya'nın dünyaca ünlü tarihi kenti Venedik, günübirlik turist girişlerini kontrol altına almak amacıyla başlattığı “giriş ücreti” uygulamasına yeniden geçiyor. 25 Nisan 2024’te pilot uygulama olarak başlatılan ve Temmuz ayında sona eren sistem, 18 Nisan 2025 itibarıyla tekrar yürürlüğe girecek. Bu uygulamayla Venedik, aşırı turizmin olumsuz etkilerini azaltmayı hedefliyor.

Venedik'e Giriş Yeniden Paralı Olacak: Ücret Belli Oldu, Yarın Başlıyor - Resim : 1

SON ANDA GELENLERE İKİ KATI ÜCRET

Bu yılki uygulamada dikkat çeken yeni bir detay var: Günübirlik gezisini son anda planlayan turistlerden, normalde alınan 5 euronun iki katı ücret tahsil edilecek. Amaç, ziyaretçileri önceden plan yapmaya teşvik etmek ve ani yoğunlukları engellemek. Giriş ücretinin çevrimiçi olarak ödenebilmesi de sistemin daha pratik işlemesini sağlıyor.

29 GÜNDE 2.4 MİLYON EURO

Venedik yönetimi, bu uygulamayla ziyaretçi sayısını azaltmakta büyük başarı sağlayamasa da gelir anlamında önemli bir kazanç elde etti. Geçtiğimiz yıl 25 Nisan ile 14 Temmuz arasındaki deneme sürecinde yalnızca belirlenen 29 yoğun günde ücret alındı. Bu sürede yaklaşık 440 bin kişi şehir merkezine giriş yaptı ve toplamda 2.4 milyon euro gelir sağlandı.

Venedik'e Giriş Yeniden Paralı Olacak: Ücret Belli Oldu, Yarın Başlıyor - Resim : 2

ÜCRET 5 EURO

Yeni uygulamada ücret yine 5 euro olarak belirlendi. Ancak giriş biletini seyahatten yalnızca üç gün önce satın alanlardan bu ücret 10 euroya çıkacak. Bu sayede hem erken planlamaya teşvik sağlanacak hem de şehir üzerindeki ani ziyaretçi yükü azaltılmaya çalışılacak.

UYGULAMADAN KİMLER MUAF?

Bazı gruplar ise bu uygulamadan muaf tutuluyor. Venedik'te konaklayacak turistlerden, 14 yaş altı çocuklardan, kentte yaşayanlardan, çalışanlardan ve eğitim alanlardan giriş ücreti alınmayacak. Böylece yerel halkın ve temel hizmet sağlayıcılarının günlük yaşamları etkilenmemiş olacak.

REKOR ZİYARET

Geçen yıl, 3,9 milyonu gece konaklayan olmak üzere rekor sayıda turist Venedik’i ziyaret etti. Her yıl yaklaşık 30 milyon kişinin uğradığı şehirde, aşırı turizmin önüne geçmek için bu tür uygulamalar giderek daha yaygın hale geliyor. Venezia Today'in haberine göre, şimdiden 35 binden fazla kişi yeni dönem için giriş bileti aldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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