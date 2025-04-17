Yolcu Uçağında Korku Dolu Anlar… 159 Kişi Ölümden Döndü

ABD’de Denver-Edmonton seferini yapan United Airlines’a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı.

ACİLEN İNİŞ YAPTI

Uçağın sağ kanadından bulunan motorlardan biri havalandıktan kısa bir süre sonra alev aldı. Büyük paniğin yaşandığı uçak için acil iniş kararı alındı ve uçakta bulunan 159 yolcu ve mürettebat tahliye edildi.

Acil durum çağrısının ardından uçağın sağ kanadındaki motoru kapatılırken, olayda kimse yaralanmadı. Pilot, uçağın motoruna tavşan girdiği için olayın gerçekleştiğini belirtti.

Kaynak: DHA