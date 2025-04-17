Yolcu Uçağında Korku Dolu Anlar… 159 Kişi Ölümden Döndü
ABD’de bir yolcu uçağında yaşanan kaos havada büyük panik yarattı. Uçağın motoruna giren tavşan ortalığı birbirine kattı. Sağ kanadı alev alan uçak acil iniş yaparak faciayı önlemeye çalıştı.
ABD’de Denver-Edmonton seferini yapan United Airlines’a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı.
ACİLEN İNİŞ YAPTI
Uçağın sağ kanadından bulunan motorlardan biri havalandıktan kısa bir süre sonra alev aldı. Büyük paniğin yaşandığı uçak için acil iniş kararı alındı ve uçakta bulunan 159 yolcu ve mürettebat tahliye edildi.
Acil durum çağrısının ardından uçağın sağ kanadındaki motoru kapatılırken, olayda kimse yaralanmadı. Pilot, uçağın motoruna tavşan girdiği için olayın gerçekleştiğini belirtti.
Kaynak: DHA