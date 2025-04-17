Yolcu Uçağında Korku Dolu Anlar… 159 Kişi Ölümden Döndü

ABD’de bir yolcu uçağında yaşanan kaos havada büyük panik yarattı. Uçağın motoruna giren tavşan ortalığı birbirine kattı. Sağ kanadı alev alan uçak acil iniş yaparak faciayı önlemeye çalıştı.

Yolcu Uçağında Korku Dolu Anlar… 159 Kişi Ölümden Döndü

ABD’de Denver-Edmonton seferini yapan United Airlines’a ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında korku dolu anlar yaşandı.

ACİLEN İNİŞ YAPTI

Uçağın sağ kanadından bulunan motorlardan biri havalandıktan kısa bir süre sonra alev aldı. Büyük paniğin yaşandığı uçak için acil iniş kararı alındı ve uçakta bulunan 159 yolcu ve mürettebat tahliye edildi.

Yolcu Uçağında Korku Dolu Anlar… 159 Kişi Ölümden Döndü - Resim : 1

Acil durum çağrısının ardından uçağın sağ kanadındaki motoru kapatılırken, olayda kimse yaralanmadı. Pilot, uçağın motoruna tavşan girdiği için olayın gerçekleştiğini belirtti.

Kaynak: DHA

Etiketler
ABD Uçak
Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün Bu Burçlar Zihinleri Resmen Kitap Gibi Okuyabiliyor! Onlarla İletişime Geçerken İki Kez Düşünün
Elon Musk'tan Milyon Dolarlık 'Gizlilik' Teklifi Milyon Dolarlık 'Gizlilik' Teklifi
ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu ALES/1 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? Tarih Belli Oldu
Oyuncu Gene Hackman İle Eşi Betsy Arakawa Ölümlerinden İki Ay Sonra Defnedildi Ünlü Çift Öldükten İki Ay Sonra Defnedildi
ÇOK OKUNANLAR
Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın
Ev Kadınlarına Emeklilik Kapısı Aralanıyor: Devlet Parayı Kendi Ödeyecek! İşte Yıllardır Beklenen Yeni Model Ev Kadınlarına Emeklilik Kapısı Aralanıyor: Devlet Parayı Kendi Ödeyecek! İşte Yeni Model
Ücretsiz İnternet Dönemi Resmen Başlıyor: Uyumlu Telefon Modelleri Belli Oldu! Artık Bedava Kullanacaklar Ücretsiz İnternet Dönemi Resmen Başlıyor: Uyumlu Telefon Modelleri Belli Oldu! Bedava Kullanacaklar
Koç Holding'in Gözbebeği Tüpraş Harekete Geçti! Aylar Sonra Bir İlk Koç Holding'in Gözbebeği Tüpraş Harekete Geçti! Aylar Sonra Bir İlk
Ankara'da Dev Operasyon! Bakan Yerlikaya 'Cumhuriyet Tarihinin En Büyüğü' Diyerek Duyurdu Ankara'da Dev Operasyon! 525 Gözaltı