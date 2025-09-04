Ekrem İmamoğlu'nun 'Sahte Diploma' Davasının Yeri ve Günü Değişti

Ekrem İmamoğlu'nun yargılanacağı 'sahte diploma' davasının ilk duruşmasının tarihi ve yeri değişti.

Ekrem İmamoğlu'nun 'Sahte Diploma' Davasının Yeri ve Günü Değişti
Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılanacağı ‘sahte diploma’ davasının ilk duruşmasının tarihi ve yeri değişti

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülecek olan davanın Silivri’deki Cezaevi Duruşma Salonu’na alındığı bildirildi.

Tarih de 11 Eylül’den 12 Eylül’e alındı.

Kaynak: Haber Merkezi

