Sosyal Medyaya Erişim Sorunu! Bant Daraltıldı

Türkiye’de dün akşam saatlerinden bu yana sosyal medya platformlarına erişim sıkıntısı yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı, Instagram, WhatsApp ve X’in yanı sıra TikTok ve Telegram’a da giriş yapamıyor. Kullanıcılar, bağlantı sorunları ve yavaşlamaların “bant genişliği daraltması” ihtimalini gündeme getirdi.

ERİŞİM SORUNU SÜRÜYOR

Erişim sorunlarının, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginliklerin sürdüğü saatlerde başlaması dikkat çekti. Erişim sorunu sabah saatlerinde de devam ediyor.

Türkiye, dünyada sosyal medyayı en yoğun kullanan ülkeler arasında yer alırken, kesintiler özellikle haberleşme ve bilgi akışında ciddi aksamalara neden oldu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı.