İstanbul'da Takıntılı Erkek Dehşeti: Kendisinden Ayrılan Kadına Silahlı Saldırı Düzenledi

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir İlçesi Altınşehir Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre S.S. isimli kadın eski sevgilisi M.A. ile ayrıldıktan sonra M.A. isimli şahıs eski sevgilisini takıntı haline getirdi. Sürekli telefonla rahatsız ettiği eski sevgilisinden yanıt alamayınca karşısına çıkarak tehdit ve hakaretler savurdu. S.S. isimli kadın ev adresini değiştirerek takıntılı eski sevgilisinden kurtulmaya çalıştı. Ev adresini değiştirdiğini öğrenen sapık, eski kız arkadaşını iş çıkışı takip ederek yeni ev adresini tespit etti. Yeni ev adresini öğrendiği eski kız arkadaşına ve yanındaki kız arkadaşına evlerinin önünde silahlı saldırı düzenleyen şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan S.S. ve arkadaşı E.Ö. ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

BAHÇELİEVLER'DE YAKALANDI

Polis ekipleri saldırgan M.A.'yı yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.A. Bahçelievler'deki evinde yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada olayda kullandığı silah ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen takıntılı sapık çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın olayı gerçekleştirdiği gün geçtiği güzergah ve olaydan hemen sonraki kaçış anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: İHA