Isparta'da Askeri Helikopter Düştü

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü.

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Isparta'da Askeri Helikopter Düştü

Isparta'nın Keçiborlu ilçe merkezinde bir akaryakıt istasyonunun yanına askeri helikopter düştü. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Keçiborlu ilçesinde bir askeri helikopterin düştüğü bilgisini aldıklarını belirterek, belediyenin itfaiye ve arama-kurtarma tüm ekiplerinin bölgeye yönlendirildiğini açıkladı.

Isparta Belediye Başkanı, kesin olmamakla birlikte bir askerin şehit düştüğünü, bir askerin ise yaralı olduğunu belirtti.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: DHA

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