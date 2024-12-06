İzmir'de Şehit Düşen Polis Son Yolculuğuna Uğurlandı

16 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit olan polis memuru Mehmet Tozun, son yolculuğuna uğurlandı. Tozun'un şehit düştüğü çatışmada yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden silah arkadaşı ambulansla cenazeye katıldı.

İzmir'de Şehit Düşen Polis Son Yolculuğuna Uğurlandı

İhbar üzerine gittikleri adreste şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralanan polis memuru Mehmet Tozun, 16 günlük yaşam mücadelesinin ardından şehit oldu.

Şehit Mehmet Tozun için Seferihisar Fatma Tevfik Uyar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin öğretmen eşi Sultan Bulut Tozun (35), oğlu Emir Ege (10), kızı Doğa (4), annesi Asiye, babası Ramazan ve kardeşi Nevzat Tozun ile diğer yakınları, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, şehidin meslektaşları katıldı.

İzmir'de Şehit Düşen Polis Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 1

DEVLET PROTOKOLÜNDEN ÇELENK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, CHP Genel Başkanlığı'nın da aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluş ile siyasi parti temsilcileri törene çelenk gönderdi.

İzmir'de Şehit Düşen Polis Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 2

YARALI MESLEKTAŞI TEKERLEKLİ SANDALYEYLE KATILDI

Törende saygı duruşunda bulunulduktan sonra şehidin özgeçmişi okundu. Törene katılanlar arasında olayda yaralanan polis memurlarından İbrahim Gümüştekin de yer aldı.

Hastanedeki tedavisi sürerken ambulansla törene getirilen ve tekerlekli sandalyeyle şehit meslektaşının tabutu başına gelen İbrahim Gümüştekin, son yolculuğuna uğurladığı arkadaşının fotoğrafını eline alıp, "Sen ne kadar vicdanlıydın ki cezaevi mahkumunun cebine harçlık bile verirdin" dedi.

İzmir'de Şehit Düşen Polis Son Yolculuğuna Uğurlandı - Resim : 3

İzmir'de Çıkan Çatışmada Yaralanmıştı: O Polis Memuru Şehit Olduİzmir'de Çıkan Çatışmada Yaralanmıştı: O Polis Memuru Şehit OlduGüncel

Kaynak: DHA

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