Türkiye'den Gönderildi, Krize Neden Oldu: Piyasadan Tek Tek Toplatılıyor

Türkiye'den yurt dışına giden gıda ürünlerinin toplatıldığına ilişkin haberler peş peşe geliyor. Almanya, Türkiye'den giden kuru incirler için "ciddi" koduyla uyarı yaptı. "Okratoksin A" tespit edilen kuru incirler toplatıldı.

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Türkiye'den Gönderildi, Krize Neden Oldu: Piyasadan Tek Tek Toplatılıyor

Türkiye’den Avrupa Birliği ülkelerine giden gıda ürünleri bir bir geri gönderiliyor. İtalya ve Bulgaristan'a Türkiye'den gönderilen kuru incirlerde en zehirli aflatoksin olan "Aflatoksin B1", yine Bulgaristan'a yollanan narlarda ise yüksek miktarda asetamipirid ve sulfoxaflor isimli pestisitler bulunmuştu.

'CİDDİ' KODLU UYARI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında, Türkiye’den Almanya'ya gönderilen kuru incirlerin, ‘ciddi’ uyarısıyla piyasadan toplatıldığı açıklandı.

RASSF sitesinde sitesinde yayımlanan 730204 numaralı Almanya’ya yönelik bildirimde, yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen kuru incirlerde "Okratoksin A" tespit edildiği belirtildi.

Türkiye'den Gönderildi, Krize Neden Oldu: Piyasadan Tek Tek Toplatılıyor - Resim : 1

Bildirimde yer alan bilgilere göre maksimum 8,0 µg/kg - ppb olması gereken "Okratoksin A" miktarı 227 ± 45,3 µg/kg - ppb olarak tespit edildi.

Türkiye'den Gönderildi, Krize Neden Oldu: Piyasadan Tek Tek Toplatılıyor - Resim : 2

"Okratoksin A" gıdaları en çok kirleten mikotoksinlerden biri olarak bilinir. Aynı zamanda, sudan zarar gören evlerde ve ısıtma kanallarında da sık görünen bir kirleticidir.

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Kaynak: Habertürk

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