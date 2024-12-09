Heyelanda Kaybolan Araç 36 Saat Sonra Bulundu! Giresunlu 4 Gence Ne Oldu?

Artvin’de Karadeniz Sahil Yolu'nun Arhavi Kıyıcık mevkiinde bir önceki gece heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütlesi yola sürüklenirken Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı. İhbarla bölgeye sevk edilen DSİ, Karayolları ve belediye ekipleri, iş makineleriyle tonlarca ağırlıktaki taş, kaya ve toprak yığınını kaldırıp, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Hasarın boyutu dron kamerasına yansırken, dik yamaçtan akan toprak ve taş kütlelerinin, çift yönlü olarak ulaşıma kapattığı Karadeniz Sahil Yolu'nu aşıp, denize kadar ulaştığı görüldü. Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı'na gelen bir cenaze, konulduğu botla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizden Artvin'e nakledildi. Rize-Artvin Havalimanı'ndaki yolcular ise bölgedeki balıkçı tekneleriyle denizden taşınarak Arhavi'ye götürüldü.

KARA YOLUNUN TEK ŞERİDİ ULAŞIMA AÇILDI

Bölgede küçük çaplı taş düşmelerinin yaşanırken, ekiplerin yaklaşık 19 saatlik çalışmayla devasa toprak yığınlarından arındırılan kara yolunun sahil kısımdaki şeridi ulaşıma açıldı. Trafik akışı kontrollü sağlanan bölgede ekipler, günün ağarmasıyla heyelanın izleri silmek için çalışmalarına devam etti. Kara yolunun 200 metrelik kısmına heyelanla dolan toprak yüksekliğinin yer yer 6 metreyi bulduğu bölgede ekipler, yol açma, temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Heyelanlı bölgeye takviye olarak Karayolları, AFAD, DSİ, jandarma ve polis ekipleri sabah erken saatlerde gelip çalışmalara eşlik ederken, kara yolu güzergahındaki güvenlik kameraları incelemelerinde de 1 aracın tünel içinde kaydı olduğu ancak çıkışı olmadığı belirlendi. Toprak altında olduğu değerlendirilen bahse konu aracın bulunabilmesi amacıyla Erzincan, Rize ve Ankara'dan getirilen teknik cihazlar ve dronlarla çalışma yapıldı. 28 AAB 485 plakalı araç 36 saat sonra bulundu.

GİRESUNLU 4 GENÇ KAYIP

Diğer yandan cumartesi günü Giresun’un Bulancak ilçesinden Gürcistan’a gitmek için otomobille yola çıkan 4 gençten haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu. 4 arkadaşın meydana gelen heyelanda araçlarıyla toprak altında kalmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Kaynak: AA-DHA