35 Yaş Üstü Risk Altında, Dünyada En Çok Kullanılan Hapta Gizli Tehlike

Dünya genelinde çok sayıda kadının gebelik önlemede en etkili ve en güvenilir yöntem olarak kullandığı doğum kontrol haplarındaki bilinmeyen tehlikeyi Harvardlı uzmanlar gün yüzüne çıkardı.

Yapılan araştırmalarda doğum kontrol haplarının yan etkileri arasında baş ağrısı, mide bulantısı, ruh hali değişiklikleri, cinsel isteksizlik ve kan pıhtılaşması gibi etkiler görülürken, bilim insanları hapların kadın sağlığı üzerindeki faydaları ve zararlarını yeniden masaya yatırdı.

35 YAŞ ÜSTÜ OLANLAR İÇİN DAHA RİSKLİ

NTV’de yer alan habere, Harvard Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmada, doğum kontrol haplarının kardiyovasküler sağlık ve kanser riski üzerindeki uzun vadeli etkileri incelendi. Araştırma sonucunda doğum kontrol haplarının kalp hastalıkları ve inme riskini artırabileceği tespit edildi. Özellikle sigara içen ve 35 yaş üstü kadınların daha yüksek risk altında olduğu belirtildi.

Vancouver Üniversitesi’nde 2015 yılında yapılan araştırmada da doğum kontrol haplarının sigara içen ve 35 yaş üzerindeki kadınlarda kan pıhtılaşma riskini artırabileceğini ve yüksek tansiyonun daha sık görüldüğünü buldu.

YUMURTALIK KİSTLERİNİN ÖNLENMESİNDE ETKİLİ OLABİLİR

Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen bir meta-analizde ise doğum kontrol haplarının endometriozis hastalığının tedavisinde ve yumurtalık kistlerinin önlenmesinde etkili olabileceği de keşfedildi.

DEPRESYONA YOL AÇABİLİR

Stanford Üniversitesi’nde 2016 yılında yapılan bir araştırma, doğum kontrol haplarının ruh hali, depresyon ve psikolojik etkileri üzerindeki rolünü gözlemledi. Araştırma, bazı kadınlarda doğum kontrol haplarının depresyon ve ruh hali değişikliklerine yol açabileceğini gösterdi. Ayrıca, yüksek hormon içeren doğum kontrol haplarının, kadınların duygusal durumlarını etkileyebileceği ve cinsel isteği olumsuz yönde değiştirebileceği de belirtildi.

Columbia Üniversitesi’nin 2018 yılında yaptığı araştırma ise doğum kontrol haplarının adet düzenlemelerini iyileştirerek, kadınların yaşam kalitesini artırabileceğini ortaya koydu.

AĞRILARI AZALTIYOR

Yale Üniversitesi’nde 2014-2017 yılları arasında yürütülen araştırmada, doğum kontrol haplarının endometriozis ve polikistik over sendromu (PCOS) gibi hastalıklar üzerindeki etkilerini inceledi. Doğum kontrol haplarının endometriozisli kadınlarda ağrıları azalttığı ve hastalığın ilerlemesini engellediği kanıtlandı.

Karolinska Enstitüsü’nün 2017’de yaptığı bir çalışma, doğum kontrol haplarının uzun süreli kullanımda rahim kanseri ve yumurtalık kanseri riskini azalttığını gözlemledi. McGill Üniversitesi’nin 2013 yılında yaptığı araştırmalar, doğum kontrol haplarının, özellikle androjen düzeylerini düzenleyerek ciltteki yağ üretimini azalttığını ortaya koydu.

Uzmanlar, her kadının vücut yapısının farklı olduğunu ve bu nedenle doğum kontrol haplarının kullanımının kişisel sağlık durumu ve risk faktörlerine göre değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: NTV