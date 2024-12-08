Aile Hekimliğine Yeni Düzenleme! Tarih Verildi

Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimlerine yönelik düzenlemeleri tartışma konusu olurken, hekimler geçen hafta iş bıraktı. Bakanlık, aile hekimlerine yönelik yeni bir çalışma hazırladı.

Yeni yıl ile birlikte hastaların hayatını kolaylaştıracak uygulamaların hayata geçirilmesi hedeflenirken, aile hekimliklerinde dijital sistem kurulacağı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, “Aile hekimliğimizle ikinci ve üçüncü basamak arasındaki bağı dijital olarak sağlıyoruz. 1 Ocak 2025 itibariyle sistem çalışacak. Aile hekimlikleri ile devlet ve üniversite hastanelerindeki doktorlar hastanın tüm bilgileri görülebilecek. Aile hekimine gitmiş vatandaş üniversite hastanesine yönlendirildiğinde oradaki hoca hastanın niye geldiğini aile hekiminin gönderdiği notla görebilecek” dedi.

Aile hekimi sayısının artırılacağını söyleyen Demirkol, “ Yönetmelikle nüfus bazlı aile hekimliği sisteminden değer bazlı aile hekimliği sistemine geçildi. Aile hekimi sayısını artıracağız. Bin yeni aile hekimliği binası ve 100 Sağlıklı Hayat Merkezi yapacağız. Çok ciddi sayıda yanlış poliklinik başvuruları olabiliyor. Bunun önüne geçmek istiyoruz” dedi.

TEŞVİK 30 BİN LİRA ARTTI

Demirkol sözlerinin devamında şunları söyledi:

Bakılan hasta sayısını 4 binden 3 bin 500'e düşürdük. Eski yönetmeliğe göre eski teşvik tavanı olan 14 bin 883 TL'yi alabilmek için aile hekimlerinin günlük 76 muayene yapması gerekiyordu. Yeni teşvik yüzde 200 artışla, 44 bin 648 TL'ye çıktı. Eğer kayıtlı nüfusunuz bin ise günlük ortalama 16 muayene ile bu teşvik ödemesinin tamamını almak mümkün. Kronik hastalık takibi için ilave teşvik koyduk. 40 yaşından üstünde olanlara daha yüksek katsayı verdik. Genç nüfus katsayısını oldukça düşürdük ki onlar gelmese de aile hekiminin zararı olmasın.

‘PARA KESİNTİSİ YOK’

OECD raporlarına göre antibiyotik kullanımında dünya ortalamasının üç katıyız. Artık verdiğimiz antibiyotikler mikrobu öldürmüyor. Aile hekimi kendi nüfusuna bağlı kişilere geçen yıl 100 Antibiyotik, ağrıkesici, mide koruyucu yazdıysa bu yıl 100 veya altı yazarsa teşvik ödemesi alacak. Direnç geliştirilen ilaçların kullanımının azaltılmasını amaçlıyoruz. Bir kısıtlama, para kesintisi yok. Aksine hekimlerin yazabilecekleri ilaçları geliştirdik.

‘MEMNUNİYET SAĞLANMASI DURUMUNDA TEŞVİK ARTACAK’

Ayrıca il ortalamasının üstünde olan hekimlerimiz memnuniyeti sağlanma durumunda ilave teşvik alacak. Aile hekimlerimize de hastane randevularında yüzde 10 kontenjan ayrıldı. Sayı git gide artacak.

Kaynak: Posta