Hamburger Deyip Geçmeyin! Her Isırık Bir Tehlike

Hızlı yaşam temposu, değişen alışkanlıklar ve kolay ulaşılan fast food seçenekleri, gençlerin sağlığını tehdit eden bir tehlikeyi gözler önüne seriyor: Obezite. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Yaşar Özdenkaya, toplum genelinde hızla artan bu soruna dikkat çekerek hem gençler hem de aileler için önemli uyarılarda bulundu.

GENÇLİK HAREKETSİZ YAŞAM KISKACINDA

Doç. Dr. Özdenkaya, gençler arasında obezitenin giderek yaygınlaştığını ifade ederek, özellikle lise çağındaki çocukların arkadaş ortamlarında fast food tüketimini alışkanlık haline getirdiğine vurgu yaptı. “Bir hamburger yendiğinde vücuda yaklaşık 600 kalori alınıyor. Yanında tüketilen gazlı içecekler ve diğer gıdalarla bu rakam daha da yükseliyor. Ancak hareketsizlik nedeniyle bu kaloriler yağ olarak depolanıyor” diyen Özdenkaya, bu sürecin gençleri hızla obeziteye sürüklediğini belirtti.

İSTATİSTİKLER ENDİŞE VERİYOR

Türkiye genelinde her üç kişiden birinin obez olduğunu söyleyen Dr. Özdenkaya, hareketsiz yaşam tarzının ve yüksek kalorili gıdaların bu artışın temel nedenleri arasında yer aldığını dile getirdi. “Ev yemekleri dışında tüketilen her şey, kontrolsüz bir risk barındırabilir. Özellikle fast food, hazır hamur işleri ve kızartmalar, obezitenin en büyük tetikleyicilerindendir” açıklamasını yaptı.

AMELİYAT SON ÇARE

Dr. Özdenkaya, mide ameliyatlarının yalnızca son çare olarak düşünülmesi gerektiğini belirtti. “Ameliyat, obezite tedavisinde ilk tercih olmamalıdır. Öncelikle kişinin kilo alma nedenlerini anlaması, sağlıklı beslenmeyi öğrenmesi ve düzenli egzersiz yapması gerekiyor. Ancak diğer tüm yöntemler başarısız olduğunda cerrahi seçenek gündeme gelmelidir” dedi.

Ameliyattan önce bireylerin ölçülü ve dengeli beslenmeyi öğrenmeleri gerektiğini ifade eden Özdenkaya, “Her şeyi yiyebilirsiniz, ancak ölçülü olmak bu işin anahtarıdır. Önemli olan, hayat boyu sürdürülebilecek sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemektir” diye ekledi.

ADIM ATMA ZAMANI

Obezitenin sadece fiziksel değil, psikolojik ve sosyal sorunlara da yol açtığını belirten Özdenkaya, ailelere ve gençlere sağlıklı yaşam bilincini kazandırmanın önemini vurguladı. Çocukların fast food mekanlarında geçirilen vakitlerin yerine, evde sağlıklı yemeklerle geçirilen aile zamanlarının artırılması gerektiğini belirterek, “Bir genç için her lokma, geleceğini etkileyen bir seçimdir. Bu bilinçle hareket edilmeli” dedi.