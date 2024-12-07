ABD'de Yeniden Salmonella Salgını! 19 Eyalet Teyakkuzda

ABD son haftalarda gıda güvenliğiyle ilgili büyük bir krizle karşı karşıya. Salmonella salgını nedeniyle 19 eyalette en az 68 kişi hastalandı, 18 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan açıklamalar özellikle salatalıkların bu salgının kaynağı olabileceğini ortaya koyuyor.

GERİ ÇAĞRILAN SALATALIKLAR

FDA’nın yaptığı soruşturma, salgının yayılma hızını ve etkisini gözler önüne serdi. Şimdiye kadar üç farklı şirketin salatalıkları geri çağrıldı ve bu ürünlerin detaylı incelemeye alındığı duyuruldu. Ancak sadece salatalıklar değil, bu ürünlerin kullanıldığı diğer gıdalar da risk altında. Yetkililer, tüketicilere, şüpheli ürünleri tüketmemeleri ve bunları hemen iade etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Salmonella enfeksiyonu, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireyler için ciddi riskler taşıyor. Çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalıklarla mücadele edenler, bu tehlikenin en savunmasız gruplarını oluşturuyor. Enfeksiyon belirtileri arasında mide bulantısı, kusma, ishal, karın ağrısı ve ateş yer alıyor.

TÜKETİCİLERE KRİTİK UYARILAR

Salgınla ilgili endişeler yalnızca ABD sınırları içinde değil, komşu Kanada’da da yayılmış durumda. Kasım ayında yapılan bir açıklamada, 26 eyalette ve Kanada’nın bazı bölgelerinde satışa sunulan salatalıklarda salmonella kontaminasyonu şüphesi olduğu belirtilmişti. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerin bu ürünlerden uzak durması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, tüketicilerin satın aldıkları ürünlerin kaynaklarını dikkatle kontrol etmelerini ve geri çağrılan salatalıkların tüketilmemesi gerektiğini belirtti. FDA ayrıca salmonella kontaminasyonu riski taşıyan gıdaların geri toplanması için kapsamlı bir çalışma başlatıldığını duyurdu.

TABAKTAN GELEN TEHLİKE

Salmonella, çoğunlukla gıda kaynaklı bir enfeksiyon olarak bilinse de etkileri oldukça ciddi olabilir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde enfeksiyon, hayatı tehdit eden komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle, yetkililer gıda hijyenine her zamankinden daha fazla önem verilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Salgın haberleri ABD genelinde paniğe neden olmuş durumda. Tüketiciler, marketlerdeki salatalıkların güvenli olup olmadığını sorgularken, restoranlar ve gıda üreticileri de ürün tedarik zincirlerini gözden geçiriyor.

FDA salgının kontrol altına alınabilmesi için halkın bilinçli olmasının hayati önem taşıdığını vurguluyor. İşte yetkililerden gelen başlıca tavsiyeler:

Geri çağrılan ürünleri tüketmeyin ve satın aldığınız yerden iade edin.

Sebze ve meyveleri iyice yıkayın ve saklama koşullarına dikkat edin.

Salmonella enfeksiyonunun belirtileri gösteriyorsanız hemen bir sağlık kuruluşuna başvurun.

SALGIN NE KADAR SÜRECEK?

Gıda güvenliği uzmanları, bu tür salgınların kontrol altına alınmasının haftalar, hatta aylar sürebileceğini belirtiyor. FDA ve diğer yetkililer salgının kaynağını tamamen ortadan kaldırmak için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Kaynak: DHA