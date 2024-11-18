Havuçlarda Yeni Salgın: 1 Kişi Öldü! Tüm Marketlerden Toplatılıyor
E. coli bulaşan havuçları yiyen onlarca kişi hastalandı, 1 kişi ölürken, 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Yetkililer havuçları tüm marketlerden geri toplatıyor.
Kaynak: AA
California'daki Grimmway Farms tarafından üretilen organik havuçlar, ABD'deki E. coli salgını ile ilişkilendirildi. Bu salgında 1 kişi hayatını kaybederken, 15'i hastanede tedavi gören toplam 39 vaka tespit edildi.
Grimmway Farms, Bakersfield'da yaptığı açıklamada, havuçların geri çağrıldığını duyurdu. Geri çağrılan ürünler arasında 14 Ağustos - 23 Ekim 2024 tarihleri arasında sunulan organik bütün havuçlar ile 11 Eylül - 12 Kasım 2024 tarihleri arasında tüketilmesi önerilen organik bebek havuçlar yer alıyor.
Geri çağrılan havuçların ABD, Kanada ve Porto Riko'daki çeşitli perakende noktalarına dağıtıldığı belirtildi. Ürünler, 365, Bunny Luv, Cal-Organic, Nature's Promise, Trader Joe's, Wegmans ve O Organics gibi markalar altında satılıyordu.
YENİ SALGIN TEHLİKESİ
Grimmway Farms, havuçların Shiga toksini ürettiği E. coli bakterisi ile bulaşabileceğini açıkladı. Bu bakteri, özellikle korunma sistemi zayıf kişiler, çocuklar ve yaşlılar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Enfeksiyonun belirtileri arasında yoğun karın ağrısı, kanlı ishal, ateş ve mide seçenekleri bulunuyor.
Kuluçka süresi 24 saat ile 10 gün arasında değişebilirken, genellikle 3-4 gün sürdüğü bildiriliyor. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ağır vakaların yüksek tansiyonu, böbrek nakli ve cerrahi müdahaleye yol açabileceği konusunda uyardı.
SAKIN TÜKETMEYİN
Yetkililer, Grimmway Farms'ın geri çağırdığı havuçların tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. Bu ürünleri satın alan kişiler, havuçların imha edilmesini veya satın aldıkları marketlere geri iade edilmesini önerdi.