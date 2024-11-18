Havuçlarda Yeni Salgın: 1 Kişi Öldü! Tüm Marketlerden Toplatılıyor

YENİ SALGIN TEHLİKESİ

Grimmway Farms, havuçların Shiga toksini ürettiği E. coli bakterisi ile bulaşabileceğini açıkladı. Bu bakteri, özellikle korunma sistemi zayıf kişiler, çocuklar ve yaşlılar için ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Enfeksiyonun belirtileri arasında yoğun karın ağrısı, kanlı ishal, ateş ve mide seçenekleri bulunuyor.

Kuluçka süresi 24 saat ile 10 gün arasında değişebilirken, genellikle 3-4 gün sürdüğü bildiriliyor. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ağır vakaların yüksek tansiyonu, böbrek nakli ve cerrahi müdahaleye yol açabileceği konusunda uyardı.