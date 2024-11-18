Yeni Salgın Havuçta Ölümcül Bakteri Bulundu! Organik Diye Zehir Yedirmişler
ABD’nin 18 eyaletinde paketlenmiş organik havuçlarda koli basili bakterisi tespit edilmesi, güvenlik endişelerini gündeme getirdi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), bir firmaya ait paketlenmiş organik havuçlarda koli basili bulunduğunu resmen duyurdu.
Kaynak: AA
CDC’nin yaptığı açıklamaya göre, kontamine havuçları t t\u00fketen 39 kişiden biri hayatını kaybederken, 15 kişi hastaneye kaldırıldı. Bu durum, ülkede gıda güvenliği konusundaki hassasiyeti yeniden gündeme getirdi.
MÜŞTERİLERE ACİL UYARI
Paketlenmiş organik havuçların piyasadan toplatıldığını belirten yetkililer, tüketicilerin evlerinde bulunan bu ürünleri kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Gıda zehirlenmesi ve diğer sağlık risklerine karşı uyarıların artması, kamuoyunda endişe yarattı.
KOLİ BASİLİ TEHLİKESİ
Normalde insan ve hayvan bağırsaklarında bulunan koli basili bakterisi, bazı türleriyle ciddi gıda zehirlenmelerine ve enfeksiyonlara yol açabiliyor. CDC’nin verilerine göre, ABD’de koli basili nedeniyle her yıl yaklaşık 70 bin enfeksiyon kaydediliyor ve 2 binden fazla kişi tedavi altına alınıyor.
Geçmişte de benzer olaylar yaşanmıştı. ABD’nin 14 eyaletinde McDonald’s restoranlarında üretilen hamburgerlerde koli basili tespit edilmiş ve bu nedenle 104 kişi hastalanmıştı.
Sağlık otoriteleri, gıda güvenliği konusunda daha dikkatli olunmasının altını çiziyor ve benzer vakaların önlenmesi için sıkı denetimlerin önemini vurguluyor.
E. COLİ (KOLİ BASİLİ) NEDİR VE NASIL BULAŞIR?
Koli basili olarak bilinen Escherichia coli (E. coli), memeli hayvanların kalın bağırsağında bulunan bir bakteri türüdür. Normalde bağırsak florasının doğal bir parçası olan bu bakteri, çevresel sularda tespit edilmesi durumunda dışkı kirliliğinin işareti olarak kabul edilir. E. coli, genellikle zararsız olmasına rağmen bazı türleri ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. özellikle O157 serotipi, kanlı ishal ve ölümcül vakalara neden olabilmektedir.
KOLİ BASİLİ NASIL BULAŞIR?
E. coli, memeli hayvanların bağırsaklarında yaşamaya uyum sağlamış ve vücut sıcaklığında en iyi şekilde çoğalabilen bir bakteri türüdür. Normalde bağırsak florasının bir parçası olan E. coli, konak organizma ile uyumlu bir yaşam sürer ve genellikle hastalığa neden olmaz. Ancak bağırsak dışına çıktığında, örneğin idrar yoluna ya da farklı bir organizmaya bulaştığında enfeksiyonlara yol açabilir.
Bu bakteri, et ve tarım ürünleri aracılığıyla insanlara bulaşabilir. Kesim sırasında hayvan midesi ve bağırsaklarından etlere bulaşan E. coli, yeterince pişirilmemiş etlerde risk taşır. Ayrıca, hayvan çiftliklerinden gelen kirli suyun tarlalara ulaşması halinde, tarım ürünlerine de bulaşabilir. Yeşil yapraklı sebzeler bu nedenle E. coli riskine karşı dikkatle yıkanmalı ve temizlenmelidir.
BELİRTİLER VE RİSKLER
E. coli enfeksiyonlarında sık görülen belirtiler arasında karın ağrısı, ishal ve kusma yer alır. Bu belirtiler, diğer bakteri ve virüs kaynaklı hastalıklar ile karıştırılabileceği için, doğru tanı için uzman bir doktora başvurulması önerilir.
Günlük yaşamda hijyen önlemleri ve doğru besin temizliği, koli basili gibi bakterilere karşı etkin koruma sağlar.