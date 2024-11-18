Yeni Salgın Havuçta Ölümcül Bakteri Bulundu! Organik Diye Zehir Yedirmişler

KOLİ BASİLİ TEHLİKESİ

Normalde insan ve hayvan bağırsaklarında bulunan koli basili bakterisi, bazı türleriyle ciddi gıda zehirlenmelerine ve enfeksiyonlara yol açabiliyor. CDC’nin verilerine göre, ABD’de koli basili nedeniyle her yıl yaklaşık 70 bin enfeksiyon kaydediliyor ve 2 binden fazla kişi tedavi altına alınıyor.

Geçmişte de benzer olaylar yaşanmıştı. ABD’nin 14 eyaletinde McDonald’s restoranlarında üretilen hamburgerlerde koli basili tespit edilmiş ve bu nedenle 104 kişi hastalanmıştı.

Sağlık otoriteleri, gıda güvenliği konusunda daha dikkatli olunmasının altını çiziyor ve benzer vakaların önlenmesi için sıkı denetimlerin önemini vurguluyor.