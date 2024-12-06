Grip Olan Herkesin Evinde Var! Şifa Değil Meğer Ölüm Dağıtıyormuş

Kış aylarının kendini göstermeye başlamasının ardından grip, nezle vakaları arttı, hastalığı ilerleyenler ise soluğu acil servislerin kapısında aldı. Bitkisel karışımlar dışında grip olanların başvurduğu yöntemler arasında ise ilk sırada antibiyotikler yer aldı.

Antibiyotik kullanımının artmasının ardından antibiyotik direncine karşı uyarılar devam ederken, bir uyarı da Prof. Dr. Uğur Bilge’den geldi. Bilge, artan antibiyotik direncinin ciddi enfeksiyonlara, komplikasyonlara, daha uzun hastane yatışlarına ve yüksek ölüm oranlarına sebep olduğunu anlattı.

“ENFEKSİYONLARI TEDAVİ EDEMEZ”

Solunum yolu enfeksiyonlarında gereksiz antibiyotik kullanımının yüzde 30-50 arasında olduğuna dikkat çeken Bilge “Antibiyotikler virüslerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi edemez. Bu bilimsel bir gerçektir. Bu artan farkındalığa rağmen, her yıl grip mevsimi antibiyotik kullanımının artmasına ve uygunsuz kullanıma yol açar. Enfeksiyonlar nedeniyle kullanılan antibiyotikler insan ve hayvanlar nedeniyle doğaya salınmakta ve antibiyotik direncine neden olmaktadır. Antibiyotikler gerçekten ihtiyaç duyulduğunda etkililiğini korumak için dikkatli kullanılmalıdır” dedi.

“HATTA ÖLÜME NEDEN OLMAKTA”

Grip olan kişilerin dinlenmesi ve bol su tüketmesi gerektiğini belirten Bilge, antibiyotiklerin olumsuz etkisini şöyle açıkladı: Bakteri, mantar ve viral enfeksiyonlar dahil olmak üzere mikrobiyal enfeksiyonların başarılı tedavisi ilaçlara artan direnç nedeniyle engellenmektedir. Yeni dirençli mekanizmaların ortaya çıkması ve yayılması; idrar yolu enfeksiyonları, üst solunum yolu enfeksiyonları, tifo ve grip gibi birçok yaygın hastalığın tedavisini tehdit ederek tedavi başarısızlığına, kalıcı sakatlığa hatta ölüme neden olmaktadır.

Kaynak: İHA