Hakan Kara 'İşin Aslı Öyle Değil' Dedi Kötü Haberi Verdi! Rekor Olacak
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 2025 yılında bankalar, faktoring, finansman ve varlık şirketleri için enflasyon muhasebesine geçilmeyeceğine dair duyurusunu değerlendirdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Kara, bu düzenlemenin bankaların görünürde daha kârlı olmasına yol açsa da, gerçekte daha fazla vergi ödeme riski oluşturabileceğini ifade etti.
TERSİNE SONUÇ OLACAK
Hakan Kara, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, enflasyon muhasebesi uygulanmamasının bazı çevrelerce bankalar açısından olumlu bir gelişme gibi değerlendirildiğini, ancak bu durumun tersine sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.
DAHA YÜKSEK ÖDEME YAPACAKLAR
Prof. Dr. Kara açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"2025 yılında bankalara enflasyon muhasebesinin uygulanmamasının bankalar için iyi olacağına dair yorumlar gördüm. İşin aslı tam öyle değil. Bankaların karlılığı kâğıt üstünde daha yüksek görünecek olsa da gerçekte daha fazla vergi ödeyecekler. Bu durumdan memnun olmayacaklardır."
Uzmanlar, enflasyon muhasebesinin uygulanmamasının bankaların finansal tablolarında daha yüksek bir kârlılık göstermesine neden olacağını, ancak enflasyon karşısında gerçeği yansıtmayan bu kâr artışının vergi yükünü artırabileceğini belirtiyor. Bu durumun bankacılık sektörü üzerindeki etkileri önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.