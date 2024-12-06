Hakan Kara 'İşin Aslı Öyle Değil' Dedi Kötü Haberi Verdi! Rekor Olacak

DAHA YÜKSEK ÖDEME YAPACAKLAR

Prof. Dr. Kara açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılında bankalara enflasyon muhasebesinin uygulanmamasının bankalar için iyi olacağına dair yorumlar gördüm. İşin aslı tam öyle değil. Bankaların karlılığı kâğıt üstünde daha yüksek görünecek olsa da gerçekte daha fazla vergi ödeyecekler. Bu durumdan memnun olmayacaklardır."