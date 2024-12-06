Pelin Akil’den Ağızları Açık Bırakan İtiraf! ‘Gizli Gizli Tuvalete Gidip Yiyordum’

Yalı Çapkını dizisiyle ‘Diyar’ karakteriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Pelin Akil geçen hafta diziye veda etmiş, oyuncunun eşi Anıl Altan ve ikiz kızları da oyuncuyu son set gününde yalnız bırakmamıştı.

“GİZLİ GİZLİ TUVALETE GİDİP YİYORDUM”

Güzel oyuncu, katıldığı YouTube programında hamilelik dönemine ait anılarını paylaştı. Akil, ikiz bebeklerine hamile olduğu dönemde en çok beyaz sabun aşerdiğini söyledi.

Canının en çok beyaz sabun çektiğini açıklayan Akil “Ben beyaz sabun yiyordum. Deliriyordum beyaz sabun kokusuna. Gizli gizli tuvalete gidip yiyordum. Bana tadı çok güzel geliyordu” dedi.

“Betona falan aşeren insanlar var” diyen Akil “Duvar yalayan var. Benim de sabundu. Beyaz sabun aşkı... Bütün beyaz sabun markaları bana sabun yollamıştı” diye konuştu.

BOŞANACAKLAR MI?

Akil, kendi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan ile boşanacakları iddiasına ilişkin de konuştu. Akil “Üç senedir bizi boşuyorlar… Bu haberler tamamen tıklama amacıyla ve kötü niyetle yapılıyor. İtibar etmeyin” sözleri ile iddiaları yalanladı.

Kaynak: Gerçek Gündem