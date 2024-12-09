Demet Evgar'dan Alkış Toplayan ‘Kadın’ Mesajı! ‘Mehmet Evgar Olsaydım...'

Bahar dizisinin yıldızı, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü alan Demet Evgar’ın ödül konuşması törene damga vurdu. Evgar “Kadın olmaktan çok mutluyum ama samimi söylüyorum, Demet Evgar değil de Mehmet Evgar olsaydım, benim için biraz daha kolay olacaktı” dedi.

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Canlandırdığı Bahar karakteriyle büyük beğeni kazanan başarılı oyuncu Demet Evgar, Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü aldı. Evgar’ın ödülünü alırken yaptığı konuşma, büyük alkış topladı.

Konuşmasında kadınların değerine vurgu yapan Demet Evgar “Kadın olmaktan çok mutluyum ama samimi söylüyorum, Demet Evgar değil de Mehmet Evgar olsaydım, benim için biraz daha kolay olacaktı” dedi.

Demet Evgar'dan Alkış Toplayan ‘Kadın’ Mesajı! ‘Mehmet Evgar Olsaydım...' - Resim : 1

"BAZI GERÇEKLER DEĞİŞMİYOR"

Konuşmasına “20 yılı aşkın bu meslek bana gerçekleri söyleyen aileme, eşime çok teşekkür ediyorum. Varlığıyla beni kendime yaklaştıran kızıma teşekkür ediyorum” diyerek başlayan Demet Evgar “Bir kadın hikayesi anlatıyoruz, kadın meselesi çok derin, çok eski. Ne kadar coşkulu da olsa, yaralı bir mesele. Her geçen gün gündem değişse de bazı gerçekler değişemiyor” dedi.

Demet Evgar'dan Alkış Toplayan ‘Kadın’ Mesajı! ‘Mehmet Evgar Olsaydım...' - Resim : 2

“CANIMIZ ERKEKTEN SORULUYOR”

Kadın olmaktan çok mutlu olduğunu vurgulayan Evgar’ın şu sözleri büyük beğeni topladı: Demet Evgar değil de Mehmet Evgar olsaydım, benim için biraz daha kolay olacaktı. Güven meselesini kazanabilmek için, erkeğin sadece erkek olması yeterli iken, büyük banka reklamlarında, otomobil reklamlarında, eğer trajik bir hata yapmadıysa ya da politik olarak üzerinde bir oyun oynanmadıysa, genelde erkek tercih ediliyor. Neden? Çünkü bizim malımız ve canımız erkekten soruluyor. Ama canımızın da malımızın durumu ortada.

Demet Evgar'dan Alkış Toplayan ‘Kadın’ Mesajı! ‘Mehmet Evgar Olsaydım...' - Resim : 3

“MÜCADELESİNİN BİR PARÇASI OLACAĞIMA SÖZ VERİYORUM

“Kadın meselesini ne zaman yarılamış oluruz?” diye soran Evgar, konuşması şu sözlerle tamamladı: Çözüm erkeğin de birinci meselesi olduğu zaman ve kadının eşit hak ve özgürlüklere sahip olamaması, insan hakları ihlali olarak görüldüğünde! Gerçekten hayatımın sonuna kadar bu meselenin mücadelesinin bir parçası olacağıma söz veriyorum."

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Kaynak: Teve2

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