Artvin'de Kaybolmuşlardı: Korkunç Heyelan Dört Kişiyi Yuttu

Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelanda toprak altında kalan 4 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Murat Turhan, Aykut Tiryaki, Nuri Apaydın ve Görkem Özdemir’in cansız bedenleri araç içinde bulundu.

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Artvin’in Arhavi ilçesinde önceki gece saat 03.15 sıralarında Kıyıcık mevkiinde yaşanan heyelan, Karadeniz Sahil Yolu’nun ulaşıma kapanmasına neden olmuştu.

Artvin'de Kaybolmuşlardı: Korkunç Heyelan Dört Kişiyi Yuttu - Resim : 1

Heyelanda bir aracın toprak altında kaldığı iddialarına yönelik heyelan sahasında uzman ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonrasında Giresun’dan Batum’a geçtiğimiz Cumartesi günü Murat Turhan’ın kullandığı otomobil ile giden ve kendilerinden yaklaşık 2 gündür haber alınamayan sürücü Murat Turhan ile araçtaki Aykut Tiryaki (24), Nuri Apaydın (38) ve Görkem Özdemir’in (25) de cansız bedenleri araç içinde bulundu.

Artvin'de Kaybolmuşlardı: Korkunç Heyelan Dört Kişiyi Yuttu - Resim : 2

4 kişinin cansız bedenleri yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından toprak altından çıkartılarak cenaze araçları ile otopsi için Arhavi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Artvin'de Kaybolmuşlardı: Korkunç Heyelan Dört Kişiyi Yuttu - Resim : 3

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Kaynak: AA-İHA

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