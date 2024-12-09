'İntihar' İddiasını Adli Tıp Çürüttü: Şarkıcı Yalın'ın Kuzeni Selin'in Ölümünde Sır Perdesi Aralandı

Geçtiğimiz 26 Nisan'da yaşadığı rezidansta silahla vurulmuş halde ölü bulunan Selin Yalın olayında sır perdesi aralandı. Yalın'ın sevgilisi Ömer Öktem polis merkezinde cinayet itiraf etmiş, savcılıkta ise 'intihar etti' demişti. Adli Tıp Kurumu, Öktem'in 'kaza' iddiasını çürüttü. Yalın'ın, Öktem tarafından öldürüldüğü kesinleşti.

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'İntihar' İddiasını Adli Tıp Çürüttü: Şarkıcı Yalın'ın Kuzeni Selin'in Ölümünde Sır Perdesi Aralandı

Korkunç olay geçtiğimiz 26 Nisan’da 39 yaşındaki Selin Yalın’ın yaşadığı rezidansta meydana geldi. 47 yaşındaki evli ve 3 çocuk babası Ömer Öktem, bir süredir birlikte olduğu şarkıcı Yalın’ın kuzeni estetisyen Selin Yalın'ı tabanca ile katletti. Öktem, Yalın’ın eniştesi Mesut Toğay’ı arayarak Selin’in intihar ettiğini söyledi.

Olay yerine giden polis, Selin’i koltukta elinde tabancayla sırtüstü yatar vaziyette buldu. Öktem, tartıştıklarını tabancayı çıkararak duvara ateş ettiğini ve daha sonra şarjördeki fişekleri çıkardığını, bu sırada Selin’in tabancayı alarak intihar ettiğini öne sürdü. Ancak polis merkezine götürülen Öktem’in burada cinayeti itiraf ettiği belirtildi. Öktem, tutuklandı.

'İNTİHAR' İDDİASINI ADLİ TIP ÇÜRÜTTÜ

Fakat Öktem, polis tutanaklarını kabul etmedi. Savcılıkta, “Selin’i kasten öldürmedim. Silahı almaya çalışırken birden patladı ve Selin koltuğa yığıldı. Silahı eline tutuşturmadım. İntihar süsü vermek istemedim” dedi. Sözcü'de yer alan habere göre, Ömer Öktem’in ‘kaza’ iddiasını Adli Tıp Kurumu’nun raporu çürüttü. Adli Tıp, atışın bitişik atış mesafesinden yapıldığını belirtirken raporu inceleyen savcılık da "Atış mesafesi, kullanılan silahın niteliği, yaralanma bölgesi dikkate alındığında şüphelinin öldürme kastıyla hareket ettiğinin kabulü gerekir" sonucuna vardı.

Kaynak: Sözcü

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