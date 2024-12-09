Babasının Videosu Viral Olmuştu... Minik Yağmur'un Hayali Gerçekleşti

İzmir'de babasının işten gelmesinin ardından mutfakta yemek yaptığı videoyu kayda alan 10 yaşındaki Yağmur Su Kale bir hayalini gerçekleştirdi. "Büyüyünce pilot olmak istiyorum ama nasıl olacağımı bilmiyorum" ifadeleriyle hayalini anlatan 10 yaşındaki Yağmur Su Kale, ilk kez uçağa bindi.

İzmir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında izlediği Türk Yıldızları gösterisinden etkilenerek pilot olma hayalini kuran Yağmur Su, AJet'in davetiyle VF3065 sefer sayılı uçakla İzmir'den İstanbul'a yolculuk yaptı. Uçağa bineceği için gece heyecandan uyuyamayan Yağmur Su, kardeşi Yusuf ve babası İbrahim Kale ile birlikte el ele tutuşarak ilk uçuş heyecanını yaşadı.

'ATATÜRK'Ü ÇOK MERAK EDİYORUM'

Kendisi ve ailesine bu heyecanı yaşatan yetkililere teşekkür eden Yağmur Su, şunları kaydetti:

"İlk kez uçağa bindim, ilk başlarda biraz korktum ama sonra alıştım çok sevdim. Bulutları, denizi, gemileri gördüm. Bulutların içinden geçtik, masmavi gökyüzünü gördüm. İçimde çok güzel bir his ortaya çıktı. Bunu ilk kez uçağa binenler bilir. Uçuş beklediğimden daha güzeldi. İzlediğim Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşundan sonra pilot olma hayali kurdum. Pilot olma hayalim içimdeydi, arkadaşlarımdan hiç kimseye söylememiştim. Babam, ağabeyim ve kardeşime söylemiştim. Babam 'Derslerinde başarılı olursan, okursan pilot olursun' dedi. Bir gün pilot olursam Ankara'ya gitmek istiyorum. Atatürk'ün mezarını görmek istiyorum çünkü Atatürk'ü çok merak ediyorum."

KOKPİTE GİRDİ, PİLOTLA KONUŞTU

Uçuş sonrası kabin ekibi ve pilotla tanışan Yağmur Su, kokpite girdi, pilot koltuğuna oturdu. Yağmur Su, uçuş deneyiminden sonra nasıl pilot olunacağını, uçakların nasıl kullanıldığını araştıracağını söyledi.

Türkiye'nin ilk kadın pilotu Sabiha Gökçen'in ismini taşıyan havalimanına inen Yağmur Su, burada Gökçen'in pilot kıyafetiyle yer alan fotoğrafını inceledi. Pilot Talha Başaran pilot olmak isteyen Yağmur Su Kale ile sohbet etti, pilot olmanın eğitim, beceri ve gerekliliklerini anlattı.

Gelecek nesillerin mesleğe ilgi duymasının kendileri için gurur verici olduğunu belirten Başaran "10 yaşındaki bir çocuğun havacılığa bu kadar meraklı olması çok önemli. Öncelikle temel eğitimini başarıyla tamamlayıp, havacılık kulüplerinin düzenlediği organizasyonlara katılması ve üniversitede havacılık eğitimini tercih etmesiyle bu yolda ilk adımını atmış olur" diye konuştu.

'MUTLULUKTAN HAVALARA UÇTULAR'

Baba İbrahim Kale de çocuklarının ilk kez uçağa binecekleri için gece heyecandan uyuyamadıklarını anlattı.

Kale "Evden çıkıp havalimanına giderken yerlerinde durmuyorlardı. Onların o sevinci beni çok mutlu etti. Uçak hareket edince, mutluluktan havalara uçtular. Yağmur Su uçağın pilotuyla tanıştı, kokpite girdi. İnşallah okur, iyi bir yerlere gelir. Onun adına çok mutlu oldum, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: AA