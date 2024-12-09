Rize'de İlginç Protesto! Netanyahu Baskılı Stantla 'Boks Maçı' Yaptı, Hakem Yardımıyla Nakavt Etti

Daha önce Rize'de Burger King açılışındaki İsrail protestosunda darp edilen Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Sanat Tasarımı Görsel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam, bu kez de Rize'de ilginç bir "protesto" düzenledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen protestoda Sağlam, daha öncesinde hazırladığı ve üzerinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğrafları ile İsrail bayrağının yer aldığı stant ile "boks maçı" yaptı.

HAKEM DE YARDIM ETTİ

Bir hakemin de yer aldığı "boks maçını" izleyen vatandaşlar "Katil İsrail, Katil Netanyahu" gibi sloganlar atarak tekbir getirdi. Stantın nakavt olması için hakemin de ayağıyla müdahale etmesi dikkat çekti. Performansın sonunda hakem bir eline "cehenneme getirilen odun" anlamına gelen kütüğü aldı ve diğer eliyle Sağlam'ın elini tutarak havaya kaldırdı.

'NETANYAHU'YU NAKAVT ETTİM'

Gazze'de katledilen sivillerin sessini dünyaya duyurmak adına böyle bir şey yaptığını söyleyen Sağlam, “Buradaki amacım Gazze'deki katliamlara bir ses olsun diye sanatsal bir performans gösterdik. Bu sanatsal performansımda Netanyahu boks yumruklarıyla dövdüm. Bende eski bir boksör olarak Netanyahu'yu nakavt ettim. Ben Rize'yi seviyorum Rize'de beni seviyor. Rize Gazze'yi seviyor, Gazze'de Rize'yi seviyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA