Burger King Açılışına Katılan AKP'li Belediye Başkanı: Sadece Kurdele Kestim, Yemek Yeseydim İsrail'e Destek Vermiş Olacaktım

İsrail’e destek verdiği gerekçesiyle boykot edilen zincirlerden biri de Burger King oldu. Önceki gün ünlü restoranın Rize’de yeni şube açılışı yapıldı. AKP'li belediye başkanları ve yöneticilerinin katıldığı törende dualar okundu, açılış kurdelesi kesildi.

Açılıştan bir saat önce şubenin önüne gelen Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Sağlam, Burger King'i protesto ederek, “Kahrolsun İsrail” sloganı attı. Çok sayıda kişinin saldırısına uğrayan Sağlam, acil Serviste tedavi altına alındı. Sağlam’ın burnunun kırıldığı ve kulak zarının patladığı tespit edildi.

SALDIRGANLAR SERBEST KALDI

Darp raporu alan Sağlam, “Kahrolsun İsrail dediğim için, 30 kişi dövdü. Valim bana söz verdi, ‘hepsini yakalayacağız’ dedi. 2 kişi yakalandı sonra serbest bırakıldı. Böyle mi Filistin’in, öldürülen masum bebeklerin yanında olacağız. Geciken adalet adalet değildir” tepkisini gösterdi.

AÇILIŞA KATILAN BELEDİYE BAŞKANI KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Rize Valisi İhsan Selim, soruları yanıtsız bıraktı. AKP'li İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete ise olayın açılış esnasında olmadığını, Kemal Sağlam’ın darp edildiğini görmediğini savundu. Mete, şunları kaydetti:

“İşletmenin sahibi, okul arkadaşım. Belediyemize kadar gelip davet etmişti. Davete icabet ettik. Rize’de ve Türkiye’de binlerce Burger King var. Ben orada hiç yemek yemedim. Yeseydim İsrail’e destek vermiş olacaktım. Açılışta 10 dakika bile durmadım. Kurdele kesimine denk geldim. Hakkımızda karalama kampanyası düzenleniyor. İsimlerimizi medyaya vererek 3 belediye başkanını da ateşe atıyorlar. Marketlerde de İsrail menşeili ürünler var. O zaman hiçbir şey almayalım marketlerden. Burada bakış açısında sorun var.”

Kaynak: Karar