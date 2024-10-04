Burger King Açılışında İsrail’i Protesto Etti Saldırıya Uğradı

Artvin, Çoruh Üniversitesinde sanat tasarım fakültesi öğretim görevlisi Dr. Kemal Sağlam İsrail'i protesto ettiği için saldırıya uğradı. Sağlam, “Halk Bankası'na para çekmeye giderken Burger King'in açılışını gördüm ve “Kahrolsun İsrail” diye bağırıp yürümeye devam ettim fakat, oradaki Burger King'i açan gözü dönmüş İsrail yandaşları, İsrail terör örgütünün parasını yemek isteyen, onlarla iş yapmak isteyen böyle bebekleri öldürmek isteyen, İsrailliler bana saldırdılar. Yola kadar takip ettiler az kalsın arabaların altında kalıyordum" dedi

Rize Merkez Çarşı Mahallesi TOKİ açık AVM'de hizmete giren birçok bürokrat ve esnafın katıldığı Burger King'in açılış töreni düzenlendi. Tören sırasında Burger King önünden geçen Artvin üniversitesi performans uzmanı ve öğretim üyesi Dr. Kemal Sağlam, "kahrolsun katil İsrail" diye bağırınca 10 kişilik bir grup saldırısına uğradı. Yine yedi gün sonra Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesine kaldırılan Sağlam acil serviste tedavi uygulandı. Polis ise saldırganları tespit etmek için çalışma başlattı.

Saldırının ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi eğitim ve araştırma hastanesi acil servisinde saldırı olayı ile ilgili ANKA haber ajansına açıklamalarda bulunan Artvin, Çoruh üniversitesi performans uzmanı öğretim görevlisi Dr. Kemal Sağlam şunları söyledi:

“RIZE'DE BANA BUNLARIN YAPILMASINI BENIM KALBIMI PARAMPARÇA YAPTI”

“Halk Bankası'na para çekerken Burger King'in açılışını gördüm ve “Kahrolsun İsrail” diye bağırıp taciz devam etti ama, oradaki Burger gün kingi gösteren gözü dönmüş İsrail yandaşları, İsrail terörünün parasını yemek isteyen, iş yapmak isteyen böyle bebekleri öldürmek İsrailliler bana saldırıyorlar. Yola kadar takip ettiler az kalsın arabaların altında kalırdum peşimden koştular dövdüler, kulaklarımı patlatmışlar burnumu patlatmışlar 10 kişi birden dövdüler Daha sonra bir araç içine bindim Şoförü de benimle birlikte dövdüler, gözü dönmüş bunların da gözü dönmüş katil olmuşlar bunlar da öyle bir dayak yedim şu anda yine kontrole doktor beyin yanında görünüyorum. Şikayetçi olmuştu kendilerinden ama, böyle bir Müslüman bir ülkede böyle bir Rize'de bana bunların yapılmasını benim kalbimi Paramparça yaptı, onların hepsini Allah'a Havale ediyorum, Allah onları da İsrail ile birlikte kahrı perişan etsin inşaAllah.

“BEBEKLERIN VARLIĞINA SES ÇIKARMAYANLAR DA ONLAR GIBI MERHAMETSIZ KALPSIZ VICDANSIZDIR”

Ben Öğretim üyesiyim, sürekli Filistin için protestolar gösteriler yapıyorum Artvin, Çoruh Üniversitesinde sanat tasarım fakültesinde performans sanatçısıyım, performansmı gösterdim her zaman Filistin'i performanslarında gösteriyorum, protesto ediyorum, bu bebeklerin başlamasına ses çıkman da onlar gibi Merhametsiz kalpsiz vicdanı yayınlamıyor. Doktor öğretim üyesi Kemal Sağlam Ben Artvin Yusuf elliyim, Doğu Karadeniz çocuğuyum Elhamdülillah Müslümanım, Müslümanın tedavi gördüğüne karşı bebeklerin tedavi edildiğine tüm dünyada bütün insanlık karşı biz de karşı durmamız lazım onlara destek vermememiz lazım” ifadesini kullandı.

Artvin, Çoruh Üniversitesi'nde sanat tasarım fakültesi öğretim görevlisi Dr. Kemal Sağlam'ın hastaneye kaldırıldığı tedavinin ardından polis götürülerek götürüldü. Dr. Kemal Sağlam Polise verdiği ifadede saldırganların kurtardığı şikayetçi oldu.

“RIZE'DE YAHUDI FINANSÖRLÜ BURGER KING”

Yaşanan saldırı olayının ardından Eğitim bir sen yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada “İsrail'in bir yıldır sürdürdüğü soykırım devam ederken, katillerin ellerindeki binlerce masum insanın kanı henüz kurumamışken, Rize'de Yahudi finansörlü Burger King markasının bir şubesinin bozulması, vicdan ve bilinç düzeyinde derin soruları sormamıza neden oluyor. Filistin'deki kardeşlerimiz bombalar altında hayat mücadelesi veriyor, böylesine bir birinin katılmasına katılıyorlar, çiçek gönderenler ya parçaların bir kısmının farkında değiller ya da Gazze'ye ve diğer Müslüman coğrafyalara yağan bombaları ülkede evlerinde gizli gizli kutlamalar yapıyorlar.

Bu tür hareketler, sadece bireysel bir tercih ya da ekonomik bir yatırım olarak görülemez; zira bu tür markaların arka planında yer alan finansörler ve onların politik duruşları, İslam'a karşı yapılan zulümlerin ekonomik destekçileri konumundadır. Bir Müslüman, sadece bütçesiyle değil, vicdanıyla da sorumludur. Kardeşlerinin kanını akarken, zalime güç veren bir düzenin çarkına su taşıyorlar, bu zulmün vebalini izlemekten kaçamayacaklar.” İfadelerine yer verildi.

DUALARLA YAPILAN AÇILIŞA AKP LI BAŞKANLAR BÜROKRATLAR VE DAIRE MÜDÜRLERI DE KATILDI

Rize Merkez Çarşı Mahallesi'nde bulunan AVM'de Burger King mağazasının bakımına AKP'li İl Genel Meclisi Başkanı Av: Ali İmran Büyük'ün yanı sıra, eski ANAP Rize milletvekili Ahmet Kabil, Ticaret ve sanayi odası başkanı Aziz Karaahmetoğlu, RTSO meclis başkanı Ahmet Arif Mete, Rize'li Altur turizmin sahibi Abdurahim Albayrak ,İyidere belediye başkanı Saffet Mete ,Muradiye AKP belediye başkanı Musa Süreyya balcı ,Salarha AKP beleidiye başkanı Hasan Kara ,Rize Ticaret il müdürü Osman Köseoğlu ,il müdürleri çok sayıda yönetici ve esnaf katıldı. Açılış ise dualar okunarak gerçekleşti.

Kaynak: ANKA