Suriyelilerin Gönüllü Geri Dönüşü mü, Rutin Geçiş mi? İşte Sınır Kapılarındaki Son Durum

Suriye’de terör örgütü Heyet eş-Tahrir Şam’ın (HTŞ) önderliğindeki cihatçı militanların Şam’ı ele geçirerek Devlet Başkanı Beşar Esad’ı devirmesinin ardından, medyada Türkiye’deki Suriyelilerin, sınır kapılarına giderek ülkelerine gitmeye başladığı haberleri yayılmaya başladı.

TV100 sunucusu ve gazeteci Kübra Par, Karkamış Sınır Kapısı’na giderek, gelişmeleri aktardı. Par, canlı yayında Ebru Baki’nin sunduğu Para Manşet programında yaptığı açıklamada, Türkiye’den Suriye’ye geçişlerin ‘gönüllü dönüşlerden’ ziyade, rutin olarak Suriye’ye girip çıkanlardan oluştuğunu bildirdi.

Par, konuya ilişkin açıklamasında, “Karkamış Sınır Kapısı’ndan geçenler gönüllü geri dönüşlerden ziyade, izni olup zaten rutin olarak Suriye’ye girip çıkanlardan oluşuyor. Şu anda çok büyük bir yoğunluk yok” dedi.

Par, Karkamış Sınır Kapısı’na ilişkin ayrıca şu bilgileri iletti:

“Burası Cerablus’a çok yakın bir bölge. Görece diğer sınır kapılarına göre sakin bir kapıdayız. Öncüpınar Sınır Kapısı’ndan yoğun bir geçiş olduğunu öğrendik ama şu anda Karkamış’ta büyük bir yoğunluk yok. Daha çok erkeklerin geçtiğini gördüm ben, tek bir kadın gördüm ben.”