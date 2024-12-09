Suriyeliler Cihatçıların Ele Geçirdiği Şam'a Dönüyor: Kilometrelerce Araç Kuyruğu Oluştu

Suriye'de terör örgütü Heyet Tahrir Eş-Şam öncülüğündeki grupların Şam'a girmesinin ardından Suriyeliler kente dönmek üzere yola çıktı. Yollarda uzun araç kuyrukları oluştu, o anlar havadan görüntülendi.

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Suriyeliler Cihatçıların Ele Geçirdiği Şam'a Dönüyor: Kilometrelerce Araç Kuyruğu Oluştu

Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından terör örgütü Heyet Tahrir Eş-Şam öncülüğündeki muhalif gruplar Şam'a girdi. Ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrildi, Beşar Esad ve ailesi ise ülkeden ayrılarak Moskova'ya gitti. Rusya, Esad ailesine sığınma hakkı tanındığını açıkladı.

Suriyeliler Cihatçıların Ele Geçirdiği Şam'a Dönüyor: Kilometrelerce Araç Kuyruğu Oluştu - Resim : 1

SURİYELİLER ŞAM YOLUNDA

Esad rejiminin sona ermesinin ardından Suriyeliler, cihatçıların başkent Şam'a doğru yola çıktı. Şam'a gidiş ve dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Suriyeliler Cihatçıların Ele Geçirdiği Şam'a Dönüyor: Kilometrelerce Araç Kuyruğu Oluştu - Resim : 2

NTV'de yer alan habere göre, Suriye devlet televizyonu, terör örgütü HTŞ komutanı Colani'nin bildirisini yayınladı. Colani, "Geçmişe dönmek yok, 2011'de başlattığımız yolda ilerlemeye kararlıyız. Gelecek bizim." diye konuştu.

Suriyeliler Cihatçıların Ele Geçirdiği Şam'a Dönüyor: Kilometrelerce Araç Kuyruğu Oluştu - Resim : 3

Suriyeliler Cihatçıların Ele Geçirdiği Şam'a Dönüyor: Kilometrelerce Araç Kuyruğu Oluştu - Resim : 4

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Kaynak: NTV

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