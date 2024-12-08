Artvin'de Korkunç Görüntüler: Dağ Denizle Birleşti, Ulaşım Durdu

Artvin'de gece saatlerinde heyelan meydana gelirken, heyelanın oluşturduğu felaketin boyutu sabah saatlerinde gözler önüne serildi. Dağ adeta denizle birleşti...

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Artvin'in Arhavi ilçesinde gece meydana gelen heyelanın ardından felaket görüntüler ortaya çıktı.

Artvin'de Korkunç Görüntüler: Dağ Denizle Birleşti, Ulaşım Durdu - Resim : 1

Artvin'in Arhavi ilçesi ile Rize'nin Fındıklı ilçesi arasındaki Güngören tünel çıkışı Kıyıcık mevkiinde gece saat 03.15 sıralarında meydena gelen heyelannedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahil Yolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Artvin'de Korkunç Görüntüler: Dağ Denizle Birleşti, Ulaşım Durdu - Resim : 2

Heyelanın boyutu ise günü ilk ışıkları ile ortaya çıktı.

Artvin'de Korkunç Görüntüler: Dağ Denizle Birleşti, Ulaşım Durdu - Resim : 3

Karadeniz Sahil yolunda ulaşım bölgedeki köy yolundan sağlanırken, yol açma çalışmalarının ilerleyen saatlerde başlaması bekleniyor.

ÇALIŞMALAR SABAH OLUR OLMAZ BAŞLADI

Artvin'in Arhavi ilçesi ile Rize'nin Fındıklı ilçesi arasındaki Güngören tünel çıkışı Kıyıcık mevkiinde gece saat 03.15 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle yamaçtan kopan dev toprak ve kaya kütleleri Karadeniz Sahil Yolunun çift yönlü olarak ulaşıma kapanmasına neden oldu. Heyelanın boyutu ise günün ilk ışıkları ile ortaya çıkarken, Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları da gün ağarır ağırmaz başladı.

Kaynak: İHA

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