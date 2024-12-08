Bodrum'da Sel! Evleri Su Bastı, Yollar Kapandı

Bodrum'da dünden beri etkili olan yoğun sağanak yağış sebebiyle yolları sel götürürken, evleri de su bastı. Sel nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bir araç da sel nedeniyle sürüklendi.

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Bodrum'da Sel! Evleri Su Bastı, Yollar Kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarıları takriben Muğla'nın Bodrum ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak gece saatlerinde şiddetini artırdı. Kuvvetli yağış nedeniyle Turgutreis, İslamhaneleri, Yalıkavak, Akyarlar ve Ortakent-Yahşi mahallelerinde su baskınları yaşandı.

Bodrum'da Sel! Evleri Su Bastı, Yollar Kapandı - Resim : 1

SEL SULARI ÇEVRE YOLUNU KAPATTI

Turgutreis-İslamhaneleri mevkisinde derenin debisinin yükselmesi nedeniyle sel suları çevre yolunu kapattı. Ekipler yolu açmak için iş makineleriyle çalışma yaptı.

Turgutreis Akçaalan Mahallesi'nde de bazı evler sular altında kaldı. Eşyaları sular içinde kalan vatandaşlar yetkililerden yardım istedi.

Bodrum'da Sel! Evleri Su Bastı, Yollar Kapandı - Resim : 2

Akyarlar Kemer mevkisinde de yol, sel sularıyla kapandı, belediyeye ait bir araç yolda mahsur kalırken, bir otomobil de sel sularıyla sürüklendi. Belediye aracının içerisinde mahsur kalan iki kişi, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve beraberindeki heyet de zarar gören alanlarda inceleme yaparak vatandaşlarla görüştü. Mandalinci, ilçenin birçok noktasında şiddetli yağış nedeniyle sıkıntılar yaşandığını belirterek, çok sayıda ekiple çalışma yürüttüklerini söyledi.

Bodrum'da Sel! Evleri Su Bastı, Yollar Kapandı - Resim : 3

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Kaynak: AA

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