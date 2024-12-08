Mecidiyeköy Metrobüs Durağında Korkutan Olay: Bir Kişi Yürüyen Merdivene Sıkıştı

İstanbul'un en işlek metrobüs durağı olan Mecidiyeköy'de bir kişi yürüyen merdivene sıkıştı. Olayın Pazar günü gerçekleşmesi nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü.

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Mecidiyeköy Metrobüs Durağında Korkutan Olay: Bir Kişi Yürüyen Merdivene Sıkıştı

İstanbul’un en işlek noktaları arasında yer alan Mecidiyeköy metrobüs durağında bir kişi yürüyen merdivene sıkıştı. 08.55’te meydana gelen olayda, vatandaş fenalık geçirirken, ilk müdahale duraktaki güvenlik görevlisi tarafından yapıldı.

Mecidiyeköy Metrobüs Durağında Korkutan Olay: Bir Kişi Yürüyen Merdivene Sıkıştı - Resim : 1

Olayın Pazar günü meydana gelmesi, insan sayısının az olması nedeniyle faciayı önledi.

Konuya ilişkin yetkililerden bir açıklama yapılmadı.

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Kaynak: Medyatava

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