Mecidiyeköy'de yürüyen merdiven ters yönde çalıştı

Mecidiyeköy metrobüs durağındaki yürüyen merdiven aniden durdu. Vatandaşlar aşağı doğru savruldu. Olayda 3 kişi yaralandı.

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Mecidiyeköy'de yürüyen merdiven ters yönde çalıştı

Şişli Mecidiyeköy'deki metrobüs durağında yürüyen merdivenler, yoğun kalabalığın olduğu sırada birden durdu.

Daha sonra ters yönde çalışmaya başlayan merdiveni kullanan vatandaşlar savruldu. Yaşanan kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralan 3 kişi hastaneye götürülürken, metrobüs durağının yukarıya çıkan merdiveni kullanıma kapatıldı. Durakta yoğunluk oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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