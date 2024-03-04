Mecidiyeköy'de yürüyen merdiven ters yönde çalıştı
Mecidiyeköy metrobüs durağındaki yürüyen merdiven aniden durdu. Vatandaşlar aşağı doğru savruldu. Olayda 3 kişi yaralandı.
Şişli Mecidiyeköy'deki metrobüs durağında yürüyen merdivenler, yoğun kalabalığın olduğu sırada birden durdu.
Daha sonra ters yönde çalışmaya başlayan merdiveni kullanan vatandaşlar savruldu. Yaşanan kazada, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralan 3 kişi hastaneye götürülürken, metrobüs durağının yukarıya çıkan merdiveni kullanıma kapatıldı. Durakta yoğunluk oluştu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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