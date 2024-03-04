Beyoğlu Bayram Sokak'ta seks işçilerinin evleri mühürlendi: Nereye gideceğiz?

İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde trans kadınların yaşadığı Bayram Sokak’taki 12 No’lu bina Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından mühürlendi.

Bianet'ten Evrim Kepenek'in haberine göre, sokaktaki üç bina ve bazı dükkanlar mühürlendi. Mühürleme işlemi sonrası aktivistler ve translar kararı alkışlarla protesto etti.

Beyoğlu Kaymakamlığı’nca mühürlenmesine tepki gösteren Bayram Sokak 12 Platformu, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün Bayram Sokak 12 No’lu apartman sakini trans kadınlar olarak bizlerle dayanışan diğer arkadaşlarımızla beraber buradayız. Bugün Bayram Sokak’ı kuşatmaya alanlara ve görmezden gelenlere karşı yaşamlarımızı ve haklarımızı savunmak için buradayız.

Bayram Sokak on yıllardır trans kadınların birlikte ve bir arada yaşadıkları bir barınma ve hafıza mekanıdır. Tarihimizdir. Bayram Sokak İstanbul’da yıllardır barındığımız, bir arada yaşam kültürünün örneklerinden olan nefes alma alanlarımızdan biridir.

DÜKKANLARI DA MÜHÜRLEDİLER!

Açıklamaların ardından Bayram Sokak'a geçildi. Sokağın iki tarafında da polislerin konuşlandığı görüldü. Trans seks işçileri “Gidecek yerimiz yok” diyerek binaların mühürlenmek istenmesine tepki gösterdi.

Sokak’taki üç bina ve bazı dükkanlar mühürlendi. Mühürleme işlemi sonrası aktivistler ve translar kararı alkışlarla protesto etti.

Sokağımız yıllardır senede iki kere mühürlenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmaktadır. Bugün uygulanan mühürlenme ile Bayram Sokak’ta yaşayan trans kadınlar evsiz bırakılmıştır. Sokaklar biz transların emekleriyle inşa ettiği evleri, karnımızı doyurduğumuz sofralar, dayanışmayı büyütüp nefes aldığımız, kafamızı soktuğumuz kaleler olmuştur. Biz translar olarak mücadelemizin salt bugünle sınırlı olmadığını ve vermek zorunda bırakıldığımız mücadeleden her seferinde daha da güçlenerek çıktığımızı hatırlatmak istiyoruz. Kurduğumuz dayanışma ağlarını, kazandığımız sokakları, kurtardığımız bölgeleri bizlerden çalamayacağınızı buradan duyuruyoruz.

"NEREYE GİDECEĞİZ?"

Açıklamanın ardından söz alan apartman sakini Deniz, şöyle konuştu:

“Ben bu sokaklarda işkence gördüm. Sürekli olarak oradan oraya sürüklendim. Göç ettirildim. Biz şimdi ne yapacağız?”

Binada yaşayanlardan Beyza da şunları söyledi:

“Bu evler kilitlendi, biz bu akşam ne yapacağız, nereye gideceğiz? Hayatımıza nerede devam edeceğiz? Üç ay boyunca sokakta mı kalacağız? Mühürleme gerekçeleri müstehcen görüntüler, camdan sarkma… Buradaki insanların sığınma hakları ihlal ediliyor. Bu sokak burası bizim için ciddi bir hafıza merkezi için. Biz Bayram Sokak 12 Platformu’nu kurduk. Sadece üç ay için kapadılar fakat biz her gün burada olacağız. Bizimle yaşayan hayvanlarımızı besleyeceğiz. Bu sokakları terk etmeyeceğiz.”