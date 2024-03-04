Pazar esnafı önlüğünü paralarla birlikte İmamoğlu'na teslim etti, olanlar oldu: Espriyi patlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ile birlikte Kanarya Mahallesi’ndeki semt pazarında vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlar İmamoğlu’na burslardan, yurtlardan, kreşlerden ve Kent Lokantalarından duyduğu memnuniyetlerini belirtti. İmamoğlu, bir kadın vatandaşın, “Senin kadar göğsünü gere gere gezen yok hiçbir yerde. Diğerlerini zaten görmüyoruz. Seçimden seçime…” sözlerine, “Eyvallah. Sağ olun. Her zaman. İnanın 5 senedir pazarları geziyorum. Hiç seçimle ilgili değil. Ben devam edeceğim. Çünkü sizinle konuşmadım mı işimi iyi yapamam” yanıtını verdi. Bir esnaf da tezgahının arkasına davet ettiği İmamoğlu’na pazarcı önlüğünü teslim etti. Önlüğü takan İmamoğlu’nun, “Bak, paralarıyla verdi ha” sözleri etraftakileri güldürürken, esnaftan, “Güveniyoruz, güveniyoruz” sözü geldi. İmamoğlu’nun “güven” sözlerine yanıt ise, “Yahu zaten millet İstanbul’un kasasını bana emanet etti. Allah razı olsun. Ne mutlu bana” oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi ile birlikte ilçe turu yaptı. İmamoğlu ve Çebi’nin Küçükçekmece’deki ilk adresi, Atatürk Mahallesi’ndeki İkitelli Cemevi oldu. Alevi vatandaşlar, yoğun ilgiyle karşıladıkları İmamoğlu ve Çebi’ye sevgi gösterilerinde bulundu. Cemevi buluşmasının ardından Kanarya Mahallesi’ne geçen İmamoğlu ve Çebi, semt pazarı ziyareti öncesinde, CHP İstanbul milletvekili Türkan Elçi ile birlikte Bitlis Şetek Ortakapı Köyü Derneği’nde ağırlandı. Dernek ziyaretinden sonra pazara geçen İmamoğlu, esnaf ve vatandaşlarla ilginç diyaloglar gerçekleştirdi.

VATANDAŞLARDAN İMAMOĞLU’NA BURS, YURT, KREŞ VE KENT LOKANTASI TEŞEKKÜRÜ

İmamoğlu, bir kadın vatandaşın “Çocuklara burs verdiğin için çok teşekkür ederim. Yurt yaptınız, çok teşekkür ederiz” sözlerini de “Ne demek? Başım gözüm üstüne. Yine vereceğiz. Bu sene 100 bin gencimize 15’er bin lira vereceğiz” şeklinde yanıtladı. Aynı konu, başka bir vatandaşın daha gündemindeydi. Vatandaş, “İki tane üniversite öğrencisi okutuyorum. Okuttum da. İkisine de burs verdiniz. Teşekkür ederim. Hiçbir partiye üye de değilim, bir şey de değilim. Tarafsızlığınız için size teşekkür ederim. Başarılar dilerim” deyince, İmamoğlu, “Eyvallah. Ne mutlu bana. Bu sene iki katını vereceğiz” yanıtını verdi.

“BURASI GİBİ BİR YERE ÇOK GÜZEL BİR KREŞ AÇMIŞSINIZ”

Bir başka kadın vatandaşın gündeminde ise, kreşler vardı. İmamoğlu’nun, “Kızım, kreşinizde bu sene başladı. Çok da memnunuz. Burada, Yuvamız İstanbul’da. Yani burası gibi bir yere çok güzel bir kreş açmışsınız” diyen bir anneye yanıtı, “Ne güzel. Kurban olurum. Çok memnun oldum. Kızımızı öpüyoruz. Daha yapacağız inşallah. Küçükçekmece Belediyemiz de açıyor. Biz de açacağız” oldu. Bir vatandaş, Kent Lokantalarından duyduğu memnuniyeti, “Gidiyorum, Çapa’da yiyorum. Allah, bin kat razı olsun. Ayaklarınıza taş değmesin” sözleriyle dile getirince, İmamoğlu, “Ne demek? Çoğaltacağız. Sağ olun” yanıtını verdi.

“AK PARTİLİYİM AMA…”

AK Partili olduğunu söyleyen bir kadın vatandaş oyunu İmamoğlu’na vereceğini söyleyince, İBB Başkanı’nın yanıtı, “Ne mutlu bana. Ben de layık olacağım inşallah. İyi hizmet edeceğim” oldu. İmamoğlu, bir başka kadın vatandaşın, “Senin kadar göğsünü gere gere gezen yok hiçbir yerde. Diğerlerini zaten görmüyoruz. Seçimden seçime…” sözlerini de “Eyvallah. Sağ olun. Her zaman. İnanın 5 senedir pazarları geziyorum. Hiç seçimle ilgili değil. Ben devam edeceğim. Çünkü sizinle konuşmadım mı işimi iyi yapamam” şeklinde yanıtladı.

“BAK, PARALARIYLA VERDİ HA”

Bir esnaf da tezgahının arkasına davet ettiği İmamoğlu’na pazarcı önlüğünü teslim etti. Önlüğü takan İmamoğlu’nun, “Bak, paralarıyla verdi ha” sözleri etraftakileri güldürürken, esnaftan, “Güveniyoruz, güveniyoruz” sözü geldi. İmamoğlu’nun “güven” sözlerine yanıt ise, “Yahu zaten millet İstanbul’un kasasını bana emanet etti canım, her halde yani. Allah razı olsun. Ne mutlu bana” oldu.

VATANDAŞTAN İMAMOĞLU’NA: BAHSE GİRDİM, BAHSİ KAZANDIM

Bir kadın vatandaş da kalabalığı yararak ulaştığı İmamoğlu’na sarıldı ve “Ben, 5 senedir sana ulaşmak istedim, ulaşamadım. Ama dileğim kabul oldu, yine olacak. İnşallah kazanacaksın. Bak; bahse girdim, bahsi kazandım. Bu da biliyor. Yine bahse gireceğim. Yine de söylüyorum; doğrunun yanında olun. Selam söyle hanımına, annene, babana” dedi. İmamoğlu da gülerek sarıldığı vatandaşa, “Yine gir, yine bahse gir. İleteceğim anneciğim” yanıtını verdi.