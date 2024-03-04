İYİ Parti Sözcüsü Zorlu iddialı konuştu, Özgür Özel'e 'Türkiye İttifakı' yanıtı verdi

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ahlat Belediyesi önünde yaptığı açıklamalarda iddialı konuştu. Zorlu, partisinin yerel seçimlerde ‘en iyi çıkış yapan parti’ olacağını savundu.

Gazetecilerin CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Türkiye İttifakı çıkışının sorulduğu Zorlu, soruya DEM Parti üzerinden cevap verdi. Zorlu, "Biz ne demlenenlerden ne de demleyenlerden olma düşüncesine sahibiz" diye konuştu.

Özel, bugün Kırklareli'de yaptığı konuşmada, "Cumhur İttifakı’nın karşısında biz hiç öyle zayıf değiliz. Onların karşısındaki ittifakın adı bu sefer Millet İttifakı değil ama çok güçlüsü var. Türkiye İttifakı var" demişti.

'EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN PARTİ OLACAĞIZ'

Zorlu, İYİ Parti’nin seçimlerde ‘en iyi çıkış yapan parti’ olacağını belirterek, "Biz Türkiye’nin milli merkeziyiz, çünkü biz kardeşlik hukuku projesiyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’de ekonomik krizden geçildiğine dikkat çeken Zorlu, “Özellikle son süreçte iktisadi anlamda veri akışları gerçekleşti. Biz de bunları takip ettik. Bunları takip ederek vatandaşlarımızın haklarını arıyor, Meclis’te önergeler vererek, bu rakamlara yönelik olarak emeklinin-emekçinin gelir düzeyinin ne olması gerektiğini haykırıyoruz” dedi.

'100 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI' ÇAĞRISI

100 bin öğretmen ataması çağrısında bulunan Zorlu, mülakat uygulamasının kaldırılması için TBMM’de kanun teklifi verdiklerini hatırlatarak, “Öğretmenlerimizin bu uygulamaya güveni yerle bir olmuştur. TBMM seçim sebebiyle her ne kadar ara vermiş olsa da, iktidar ve muhalefet bir araya gelerek buna karar verirsek bunu gerçekleştirmemiz mümkündür. Mülakat kaldırılmalıdır. Öğretmenlerimizin yeri sınıflarıdır” diye konuştu.