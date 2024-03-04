CHP'li Zeynel Emre'den çağrı: Türkiye'de demokrasinin nabzı hala atıyor diyebilmek için İmamoğlu'nun yeniden kazanması lazım

CHP eski Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, 31 Mart Yerel Seçimleriyle ilgili bir çağrıda bulundu.

Zeynel Emre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kaybetmemesi gerektiğini belirterek oy istedi.

Emre ayrıca, önemli il ve ilçelerde de muhalefetin iktidarını sürdürmesi ve artırması için de vatandaşlara oy verme çağrısında bulundu.

X hesabından paylaşım yapan Emre şunları söyledi:

"Yerelden, ulusala ve dünyaya bir denge kurmak için İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun kaybetmemesi, önemli il ve ilçelerde de muhalefetin iktidarını sürdürmesi ve artırması için vermeliyiz oylarımızı."

Yerelden, ulusala ve dünyaya bir denge kurmak için İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun kaybetmemesi, önemli il ve ilçelerde de muhalefetin iktidarını sürdürmesi ve artırması için vermeliyiz oylarımızı. pic.twitter.com/WJq0865bYJ — Zeynel Emre (@ZeynelEmre_) March 4, 2024

Kaynak: Gerçek Gündem