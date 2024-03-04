Azmi Karamahmutoğlu’ndan iddialar: Türk siyasetinde seçim sonrası bir dalgalanma olacak, yeni aktörler çıkacak

GERÇEK GÜNDEM-Zafer Partisi, Genel Başkan Prof. Dr. Ümit Özdağ’ın katılımıyla 3 Mart 2024 tarihinde Eskişehir’de mitingi düzenledi. Mitingde konuşan Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu, Mayıs ayı itibariyle Türk siyasetinde büyük bir dönüşüm beklediğini ve mevcut hükümetin bu değişimden ürktüğünü söyledi.

AKP’nin, önümüzdeki seçimin sonucunun gücünü sarsacağı endişesi taşıdığını savunan Karamahmutoğlu, “Zafer Partisi’nin yürütmüş olduğu kampanya, 21 yıllık iktidarın sahibi olan ve hazineden, kamu kaynaklarından geçinen, milletin sırtına kene gibi yapışmış olan asalak kadroların bacaklarını titretmekte. Çünkü hem halk hem aydınlar hem Türk siyaseti biliyor ki Türk milliyetçiliği siyasal düşüncesinin iktidar zamanı çoktan gelmiştir ve geçmektedir bile” diye konuştu.

Genel seçimlerdeki muhalefet ittifakına gönderme yapan Karamahmutoğlu, “Çünkü henüz daha parmaklarımızın arasından kayıp yitirilmesi birkaç ay önceyken, yani iktidarın bu 21 yıllık harabe düzenini değiştirebilecekken son genel seçimlerde Türk milliyetçilerinin iktidar olma, iktidar ortağı olma fırsatını kaçırdık. Şimdi bu yerel yönetimler seçimi, bunun için yeni bir fırsat sunuyor bize” dedi.

ERDOĞAN’IN İŞİNE GELMEZ

Konuşmasında AKP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim çalışmalarındaki aktif tutumunu gündeme getiren Karamahmutoğlu, “Mahalli idareler bildiğiniz gibi merkezî hükümetin gücünün dağıtılmasıdır. Bu dağıtım, bu paylaşım ev sahibinin işine gelmez. Bu sebeple devletin başı olmakla birlikte ne yazık ki yerel yönetimler seçim kampanyasının içinde bir aktör olarak kendisini sahneye atmaktan geri durmuyor. Fakat su akacak, yolunu bulacak” diye konuştu.

'SİYASETTE BİR DALGALANMA OLACAK'

Türkiye siyasetinin 31 Mart’taki yerel seçimlerin ardından Türkiye siyasetinde büyük değişim yaşanacağı iddiasını gündeme getiren sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk milliyetçilerinin iktidarı 31 Mart seçimlerinden sonra açılacak olan yeni bir sayfayla, Mayıs ayı ile birlikte Türk siyasetinde bir canlanma, bir dalgalanma olacak. Yeni siyasal aktörler, yeni siyasal partiler, başarısız genel başkanların yerini yeni genel başkanlarla değiştirmesi gibi yeni umutlar belirecek.

Bunu söylediğim için Ankara’daki hazineden, kamu kaynaklarından geçinen asalaklar pek bir ürkmüşler. Ürksünler. Çünkü bu sözünü ettiğim Mayıs ayı ile birlikte başlayacak olan yeni siyasetin zaten işaret fişeğini Zafer Partisi çoktan yaktı. O işaret fişeği Türk semalarını aydınlatmakta. Zafer Partisi gibi yeni yeni işaret fişekleri de gelecek ve Zafer Partisi önderliğinde Atatürkçüler, Türkçüler, Türk milliyetçileri elinden alınmış, çalınmış, aşındırılmış yıpratılmış bulunan Türk devletini Türk milletine geri kazandıracak.”

Kaynak: Gerçek Gündem