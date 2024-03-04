BBP Lideri Mustafa Destici trafik kazası geçirdi

Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Tokat'ın Reşadiye ilçesine 15 kilometre mesafedeki yolda kaza yaptı.

Kazada 4 kişinin yaralandığı, Destici'nin durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

SZC TV muhabiri, BBP Basın Danışmanı Metin Demir'in kendisine “Genel başkan ve beraberindekilerin bilinci açık. Şu an bizi Tokat'taki devlet hastanesine sevk ediyorlar” bilgisini verdiğini aktardı.

Kaynak: Gerçek Gündem