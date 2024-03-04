Bakan Güler yanıtladı: Bedelli askerlikte kışla zorunluluğu kalkacak mı?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bedelli askerlikte temel eğitimin kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin soruya net yanıt verdi. Bakan Güler, "Bakanlığımızın, temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik çalışması bulunmamaktadır" dedi.

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Bakan Güler yanıtladı: Bedelli askerlikte kışla zorunluluğu kalkacak mı?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bedelli askerlikle ilgili DEM Parti Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun kışlada eğitim şartının kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin soru önergesine yanıt verdi. Güler, temel eğitimle ilgili net konuştu.

DEM Parti Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e bedelli askerlikte kışla eğitiminin kaldırılıp kaldırılmayacağını sordu.

Gergerlioğlu’nun yazılı soru önergesine net bir yanıt veren Bakan Güler, temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik bir çalışmanın bulunmadığını söyledi.

Güler, Askeralma Kanunu'nun 9. maddesine göre, bedelli askerliğe tabi olanların temel eğitim süresinin bir ay olduğunu kaydederek, "Bakanlığımızın, temel askerlik eğitiminin kaldırılmasına yönelik çalışması bulunmamaktadır" dedi.

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Yaşar Güler Bedelli Askerlik DEM Parti Milli Savunma Bakanlığı Ömer Faruk Gergerlioğlu
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