Emeklinin kaderine açlık ve yoksulluk düştü

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in emeklilere seyyanen 7 bin TL yapılması çağrısına verdiği cevabı eleştirdi.



Özel’in önerdiği zammın bütçeye 1,4 trilyon lira yük getireceğini söyleyen Erdoğan, “Onlar sadece istismar ve bozgunculuk peşinde koşuyor. Ne ülke ne millet ne de emeklilerimiz umurlarında” demişti.

EMEKLİ PERİŞAN

Bir ülkede gerçek verileri açıklamadıkça ve ekonomide güveni tesis etmedikçe sofralardaki yangını söndüremezsiniz diyen CHP’li Demir şöyle konuştu:



“Geldiğimiz noktada, TÜİK'in makyajlı rakamları bile artık ortaya çıkan sefalet tablosunu gizleyememekte. Bugün açıklanan rakamlara göre yaklaşık 1 milyon 700 bin vatandaşımız işsizlik ödeneği için başvuru yapmış ancak iktidar bu kişilerin yarısının bile talebini karşılayamamış, yaklaşık 1 milyon kişiyi kaderine terk etmiş; açlıkla, sefaletle baş başa bırakmıştır. Ekonomide pembe tablo çizenler, acaba bu tablodan utanırlar mı? 6 milyon hanenin yani 20 milyon vatandaşımızın sosyal yardım almadan yaşayamadığı bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Övünerek anlattıkları Türkiye Yüzyılı'nda vatandaşın kaderine açlık ve yoksulluk düştü.”

'YAP-İŞLET PROJELERİNE 672 MİLYAR BÜTÇE'



2015 yılında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun projesi olan emekliye 1 maaş ikramiye vaadinin, 2018 yılında AKP tarafından her bayramda bin lira olarak uygulanmaya başlandığını hatırlatan Demir sözlerini şöyl4e sürdürdü:



“Şimdi emekliyi ne duruma getirdiğinizi rakamlarla ortaya koymak istiyorum. 2018 yılında 1 ekmek, 1 lira 25 kuruş iken bugün ekmeğin tanesi 10 liraya çıkmıştır. Yine aynı şekilde, 1 simit 1,5 lira iken bugün 15 lira olmuştur yani tam 10 katı. Peki, emekliye lütufmuş gibi sundunuz bin lira ne durumda derseniz? Yalnızca 3 bin lira oldu. Bunu da övünerek her yerde söylüyorsunuz ama ben size asıl utanmanız gereken rakamları söyledim. 7 bin liralık zammı emekliye çok görüyorsunuz "Kaynak yok." diyorsunuz ancak ben size kaynağı söylemek istiyorum: Sadece önümüzdeki üç yılda yap-işlet-devret projeleri için 672 milyar lira bütçe ayırdınız yani 16 milyon emekliyi değil, 5'li çeteyi tercih ettiniz. Emeklinin yaşadığı sorunlar bunlarla da sınırlı değil; memur, işçi, emekli bu ülkede artık ev sahibi olamıyor. Türkiye'de oturduğu konuta sahip olanların oranı son on yıldır düzenli olarak düşüyor. Eskiden memur, emekli ikramiyesiyle bir ev alabilirken şu an emekli ikramiyesiyle bir araba bile alamıyor. İşte, AKP'nin yarattığı emekli profili bu; yıllarca köle gibi çalıştırılan, buna karşılık ne ev ne araba sahibi olabilen, emekli olunca da üç kuruş verilerek köşeye atılan, görmezden gelinen milyonlarca insan. Emekliyi enflasyona ezdirdiniz, görmezden geldiniz, şimdi utanmadan kapılarına gidip oy istiyorsunuz ama bu millet sizden hesap soracak. Sırtından geçindiğiniz, emeklerini çaldığınız vatandaş sizi sırtından atacak.”

Kaynak: Gerçek Gündem